Lockerung der Gentechnik-Regeln : Genmais muss freiwillig bleiben

Es ist falsch, genmanipulierte Nahrungsmittel nicht zu kennzeichnen. So wird den VerbraucherInnen die Chance genommen, sich dagegen zu entscheiden.

Die Bundesregierung sollte den Vorschlag der EU-Kommission ablehnen, die Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen aufzuweichen. Denn er nimmt den VerbraucherInnen die Wahlfreiheit, auf Gentechnik-Lebensmittel zu verzichten. Bisher müssen diese auf der Verpackung gekennzeichnet werden. Wenn die Transparenzpflicht nun für die meisten Pflanzen neuer Gentechnikmethoden wie Crispr/Cas wegfällt, erführen die Konsumenten nicht mehr, ob sie sogenanntes Genfood essen oder nicht.

Nicht alle können oder wollen sich Bioprodukte leisten, in denen Gentechniksorten verboten bleiben sollen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel ungesünder sind. Aber viele Menschen wollen sie trotzdem meiden, etwa weil sich Risiken nie völlig ausschließen lassen. Oder weil die neue Gentechnik auch dafür genutzt wird, eine umweltschädliche Landwirtschaft zu erleichtern – zum Beispiel indem Pflanzen resistent gegen Pestizide gemacht werden und nicht wie oft behauptet gegen Krankheiten.

Zudem ignoriert die EU-Kommission, dass Gentech-Pflanzen patentiert werden können. Dieses Saatgut dürfen Züchter nur mit Erlaubnis der Schutzrechteinhaber weiterentwickeln. Das hemmt den Züchtungsfortschritt, und Konzerne können ihre Macht über die Ernährung ausbauen. Am Ende würden Pflanzen nicht schneller, sondern langsamer an die Klimakrise angepasst.

Es ist auch nicht nötig, die strengen Regeln für die Gentechnik aufzugeben. Sie ist ja keinesfalls verboten in Europa. Das Zulassungsregister der EU-Kommission listet mehr als 100 Gentech-Pflanzen auf, die trotz der angeblich zu aufwendigen Vorschriften für den Import erlaubt sind. Zum Anbau sind allerdings nur wenige Sorten zugelassen, was wiederum an der geringen Nachfrage bei Verbrauchern und damit auch Bauern liegt.

Gute Erfolge mit konventioneller Züchtung

Bisher sind weltweit so gut wie keine Pflanzen auf dem Markt, die mithilfe der neuen Methoden toleranter gegenüber Trockenheit gemacht worden sind – auch nicht in den USA, wo Gentechnik-Pflanzen weder getestet noch gekennzeichnet werden müssen. Die konventionelle Züchtung dagegen hat schon lange Sorten erzeugt, die besser mit trockenem Klima klarkommen.

Selbst Gentechnikbefürworter räumen ein, dass ihr Saatgut nur ein Werkzeug von vielen ist, um die Landwirtschaft an das neue Klima anzupassen. Mindestens genauso wichtig sind beispielsweise mehr Vielfalt auf dem Acker, um das Risiko von Ernteausfällen zu streuen, oder Bäume, die Schatten spenden.

Solche Methoden sollte die Ampelkoalition fördern, statt in Brüssel das Ende der Wahlfreiheit zu akzeptieren. Die angeblich freiheitsliebende FDP müsste ihre Pro-Gentechnik-Haltung aufgeben, damit Deutschland mit Nein stimmt.