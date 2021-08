Linken-Politiker zu Amri-Ausschuss: „Nichts aus dem Versagen gelernt“

Der Anschlag Am 19. Dezember 2016, kurz nach 20 Uhr, steuerte Anis Amri einen gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Dabei kamen 12 Menschen um, rund 70 wurden schwer verletzt. Es war das bislang schwerste islamistisch motivierte Attentat in Deutschland. Überraschend kam es für Ex­per­t*in­nen nach den Anschlägen in vielen europäischen Städten wie Nizza, London oder Brüssel allerdings nicht. Innensenator Andreas Geisel zwar zur Zeit des Anschlags am Breitscheidplatz noch keine zwei Wochen im Amt. Er sagte später dazu zur taz: „An dem Abend bin ich in das Amt katapultiert worden.“

Der Ausschuss Im Juni 2017 nahm der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses seine Arbeit auf. In den folgenden vier Jahren befragte er rund 100 Zeugen und sichtete mehrere Terabyte Akten, zusätzlich zu den Hunderten analogen Aktenordnern. Am Montag vergangener Woche stellte der Ausschuss seinen Abschlussbericht vor. Er hat mehr als 1.200 Seiten, vier Fraktionen haben Sondervoten abgegeben. Die beiden Hauptaussagen des Berichts: Es gab nicht den einen Fehler, weswegen Amri, der zuvor im Visier mehrerer Sicherheitsbehörden war, nicht gestoppt werden konnte, sondern eine ganze Reihe von Fehlern, Fehleinschätzungen und Pannen. Zum anderen sind viele vom Ausschuss herausgearbeiteten strukturellen und kommunikativen Probleme in den Ländern und dem Bund angegangen worden. (bis)