Die Linken-Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp meldet sich mit einem neuen Vorstoß zu Wort: In allen Berliner Bezirken sollen staatlich finanzierte „Kiezkantinen“ eingerichtet werden, die günstige Mahlzeiten anbieten, um die Bür­ge­r*in­nen angesichts steigender Lebensmittelkosten zu entlasten. Auch der zunehmenden Einsamkeit in der Großstadt soll damit begegnet werden.

„Jeder fünfte Berliner ist aktuell armutsgefährdet, hat der Sozialbericht 2025 eben erst festgestellt. Wir glauben also, dass dieser Vorschlag genau zur richtigen Zeit kommt“, sagte Elif Eralp am Mittwoch der taz. Es gebe zwar schon öffentlich zugängliche Kantinen in verschiedenen Bezirken, gerade für ärmere Menschen seien die Preise dort aber meist zu hoch. „Wir wollen Kantinen einrichten, in denen sich alle das Essen leisten können – Bürgergeldempfänger*innen, von Altersarmut Betroffene, Studenten“, so Eralp.

Das Ziel sei zunächst, in jedem Bezirk mindestens eine solche Kantine zu eröffnen. Die Preise für die Mahlzeiten sollen bei 3 bis 4 Euro liegen, auch auf Barrierefreiheit soll geachtet werden. Die Linken hätten berechnet, dass das mit 10 Millionen Euro im Jahr umsetzbar wäre, erklärt Eralp.

New York als Vorbild

Die Idee ist auch nach dem erfolgreichen Wahlkampf des demokratischen Sozialisten Zohran Mamdani in New York City inspiriert und reiht sich somit in die wechselseitige Inspiration linker Kräfte in unterschiedlichen Ländern ein, so Eralp.

Seinen Wahlsieg Anfang November feierten die Berliner Linken bereits mit dem Leonard-Cohen-Zitat „First we take Manhattan, then we take Berlin“. Die Bundes-Linken-Parteichefin Ines Schwerdtner und der Berliner Landesvorsitzende Maximilian Schirmer besuchten Ende Oktober New York City, um sich durch Treffen mit Wahl­kampf­hel­fe­r*in­nen Mamdanis ein Bild von der Kampagne zu machen.

Mamdanis Wahlprogramm beinhaltete den Aufbau von „City-run grocery stores“, ein Netzwerk von staatlich subventionierten Supermärkten, verteilt über die New Yorker Bezirke. Ein ähnliches Konzept also wie die Kiezkantinen, um der Belastung durch die stetig steigenden Lebensmittelpreise entgegenzuwirken.

„Das haben wir uns als Anregung genommen und gesagt: Lasst uns auch was im Bereich von Lebensmitteln und Bezahlbarkeit machen“, sagte Eralp im Gespräch mit der taz. Mit den Kiezkantinen könne man konkret etwas tun, um den Menschen „das Leben zu erleichtern“. An der Höhe des Bürgergeldes etwa könne man auf Landesebene schließlich nichts ändern.

Kantinen als Treffpunkte

Dabei soll es bei dem Vorhaben aber nicht nur um finanzielle Entlastung gehen – mit den Kantinen sollen auch Begegnungsorte entstehen, an denen verschiedenste Menschen zusammentreffen können. Hier seien auch kommunale Kantinen in Skandinavien ein Vorbild für die Linken. „Sehr viele Ber­li­ne­r*in­nen sagen, sie fühlen sich allein“, so Eralp. Dem müsse entgegengewirkt werden: „Es geht auch um Rückeroberung des öffentlichen Raums, um Orte gegen die Einsamkeit und für die sozialen Bedürfnisse der Menschen schaffen zu können.“

Bevor der Vorschlag der Kiezkantinen in einer möglichen Regierungsverantwortung der Linken umgesetzt werden könnte, wolle die Partei das Konzept bereits im Wahlkampf erproben, berichtet Eralp. Sogenannte Rote Küchen in verschiedenen Bezirken seien bereits in Planung. Was die Umsetzbarkeit der Kiezkantinen in einer rot-rot-grünen Koalition angeht, hofft Eralp auf Einsicht seitens SPD und Grünen: „Die Probleme der Vereinsamung, der Altersarmut und der hohen Lebensmittelpreise sehen SPD und Grüne sicherlich auch.“