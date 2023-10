Leck an Gaspipeline Finnland-Estland : Helsinki schließt Sabotage nicht aus

Am Wochenende wurde die Gasleitung Balticconnector beschädigt. Offenbar absichtlich, wie die finnische Regierung nach ersten Untersuchungen nun erklärt hat.

STOCKHOLM taz | War die Ursache für den plötzlichen Druckabfall in der Unterwassergaspipeline zwischen Finnland und Estland ein erneuter Sabotageakt gegen eine Ostseepipeline? Die finnische Regierung schließt das nicht aus, wie Ministerpräsident Petteri Orpo am späten Dienstagnachmittag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Helsinki mitteilte.

An der Erdgaspipeline zwischen Finnland und Estland war am Wochenende ein Schaden festgestellt worden. Bei Untersuchungen am Dienstagvormittag habe sich herausgestellt, dass dieser so umfassend ist, dass er nicht auf „natürliche Ursachen“ zurückgeführt werden könne, so Orpo. Es sei deshalb „wahrscheinlich, dass äußere Einwirkung“ dafür verantwortlich sei. Allerdings sei noch unklar, welche.

Auf eine direkte Frage, ob womöglich Russland verantwortlich sein könne, erklärte Orpo, er wolle nicht spekulieren. „Es ist wichtig, dass die Sache gründlich untersucht wird und keine voreiligen Schlüsse gezogen werden“.

Die Pipeline Balticconnector verläuft zwischen dem finnischen Ingå und Paldiski in Estland und war 2020 in Betrieb genommen worden. Sie verbindet die Erdgasnetze Finnlands und Estlands, ermöglicht Finnland damit den Zugriff auf das unterirdische Erdgaslager Inčukalns in Lettland. Seit Anfang des Jahres dient sie auch dazu, Erdgas, das über das neue schwimmende LNG-Terminal Ingå gelöscht und dort in konventionelles Gas umgewandelt wird, nach Estland zu transportieren.

Polizei: Keine Explosion

Die Polizei hat eine Voruntersuchung eingeleitet, ob die Leckage auf Sabotage oder andere Gründe zurückzuführen sei. Nach einer Mitteilung des ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesenden Polizeioberinspektors Timo Kilpeläinen deutete allerdings nichts darauf hin, dass eine Sprengung oder Explosion den Schaden verursacht haben könnte.

Die Regierungen Estlands und Finnlands arbeiteten seit Sonntag bei dieser Frage zusammen, hieß es. Der finnische Staatspräsident Sauli Niinistö teilte mit, er habe am Dienstag auch Kontakt mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehabt: Die Nato habe sich bereit erklärt, bei den Ermittlungen zu helfen.

Der ungewöhnliche Druckabfall in der Pipeline war in der Nacht zum Sonntag aufgetreten, weshalb sich der Betreiber nach kurzer Zeit entschloss, den Gasfluss, der in dieser Zeit von Finnland nach Estland verlief, abzuriegeln. Laut dem Telekomprovider Elisa gab es in der gleichen Nacht auch eine Beschädigung an einem Unterwasser-Datenkabel zwischen beiden Ländern.

Das zeitgleich in dem Meeresgebiet herrschende stürmische Wetter könne das Leck an der Pipeline nicht verursacht haben, bestätigt der estnische Gas- und Stromproviders Elering. Die Rohre seien in den Meeresboden eingebaggert, der Wellengang könne sie dort nicht erreichen. Wie das seismologische Institut der Universität Helsinki mitteilte waren im fraglichen Zeitraum aber auch keine „ungewöhnlichen Vibrationen“ registriert worden, wie eine mögliche Explosion sie hätte verursachen können. Heidi Soosalu, Seismologin beim Estnischen Geologischen Dienst, bestätigte dies.

Die Pipeline könnte je nach Schadensumfang einige Monate außer Betrieb sein, schätzt die staatliche finnische Gasnetzagentur Gasgrid, rechnet aber nicht damit, dass das in Finnland oder Estland zu Liefer- oder Versorgungsengpässen führen könnte. Im finnischen Ingå liegt das LNG-Spezialschiff „Exemplar“ und im estnischen Paldiski wurde vor einigen Monaten eine für LNG-Tankschiffe mit Regasifizierungsanlage geeignete Anlegestelle fertiggestellt. Estland kann auch über ein LNG-Terminal im litauischen Klaipeda mit Erdgas versorgt werden.