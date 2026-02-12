Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Schweitzer oder Schnieder?
Die SPD regiert seit 35 Jahren in Mainz. Am 22. März aber könnte die CDU vorn liegen. Was machen Grüne, Linke und AfD? Alle Grafiken zur Wahl.
Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz will Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sein Amt verteidigen. Er hat es erst im Juli 2024 in der laufenden Legislaturperiode das Amt von seiner Vorgängerin Malu Dreyer übernommen, die nach 11 Jahren im Amt abgetreten war. Die SPD regiert in verschiedenen Koalitionen seit 1991 – aktuell zusammen mit den Grünen. Zuvor hatte es stets Ministerpräsidenten der CDU gegeben. Deren Spitzenkandidat Gordon Schnieder möchte das Land für die CDU nach 35 Jahren zurückgewinnen.
Hier finden Sie alle Grafiken zur Landtagswahl am 22. März.
Die Prozente
Die Umfragen prognostizieren zwei große Umschwünge erkennen. Der SPD drohen deutliche Verluste, sie könnte auf Platz zwei hinter die CDU fallen – was entscheidende Auswirkungen haben würde. Die AfD wird auch in Rheinland-Pfalz deutlich zulegen. Nicht ganz so groß sind die erwarteten Zugewinne der Linkspartei – aber sie würden wohl zum Einzug in das Landesparlament reichen.
Empfohlener externer Inhalt
Der Umfrageverlauf
Der Verlauf der Umfragen zeigt, dass die CDU schon seit Längerem in der Wählergunst vorne liegt. Allerdings hat die SPD zuletzt wieder aufgeholt. Der Aufwärtstrend der AfD ist fürs Erste gestoppt.
Empfohlener externer Inhalt
Die Beliebtheit der Kandidaten
Ministerpräsident Alexander Schneider ist laut Umfragen deutlich beliebter als sein Herausforderer von der CDU. Und er schneidet auch deutlich besser ab als seine SPD. Die Frage nach einer Direktwahl ist zwar hypothetisch, weil es die auch in den Bundesländern nicht gibt. Sie zeigt aber, dass die SPD dank des Amtsinhabers eventuell noch bei den Wähler:innen punkten könnte.
Empfohlener externer Inhalt
Die Sitze
Im neuen Landtag zeichnen sich deutliche Veränderungen ab. Die bisherige rot-grüne Koalition ist laut Umfragen weit von einer Mehrheit entfernt. Neu einziehen könnte zudem die Linkspartei.
Empfohlener externer Inhalt
Die möglichen Koalitionen
Der Koalitionsrechner zeigt, dass nicht nur einem rot-grünen Bündnis die Mehrheit fehlen würde – selbst ein Zusammengehen mit der Linken würde wohl nicht reichen. Auch für Grün-Schwarz würde es laut Umfragen nicht reichen. Die einzige denkbare Zweierkoalition mit Mehrheit ist laut den Umfragen ein Bündnis aus CDU und SPD. Auch deswegen ist entscheidend, welche der beiden Parteien am Ende vorn liegt, weil die stärkere traditionell den Ministerpräsidenten stellt.
Empfohlener externer Inhalt
Die Wählerwanderung
Die folgende Grafik wird nach dem Wahlsonntag die Wanderung der Wähler:innen zwischen den einzelnen Parteien abbilden.
Empfohlener externer Inhalt
Die Wahlkreise
Die folgende Grafik wird nach dem Wahlsonntag die Ergebnisse der Parteien in den Wahlkreisen zeigen. Zudem zeigt sie an, welche:r Bewerber:in sich jeweils als Direktkandidat:in durchsetzen kann.
Empfohlener externer Inhalt
Die Hochburgen
Anhand der folgenden Grafik wird man nach dem Wahlsonntag sehen können, wo die einzelnen Parteien besonders gut beziehungsweise besonders schlecht abgeschnitten haben.
Empfohlener externer Inhalt
Alle Grafiken werden bei neuen Umfragen vor der Wahl aktualisiert. Am Wahlabend werden sie den jeweiligen Stand der Prognosen und Hochrechnungen zeigen.
