Landtagswahl in Rheinland-Pfalz : Regierungsauftrag für Malu Dreyer

Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird die SPD wie erwartet stärkste Partei in Rheinland-Pfalz. Auch die Ampelpartner können zulegen.

MAINZ taz | Schon vor dem Wahltag war das erwartet worden: Die Spitzenkandidatin der SPD, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, hat die rheinland-pfälzische Landtagswahl für die SPD entschieden. In den Sympathie- und Bekanntheitswerten uneinholbar vor ihrem CDU-Herausforderer, surfte sie Abend für Abend in ihrem digitalen Wohnzimmer, stellte SPD-KandidatInnen vor und sammelte Punkte. Das Corona-Krisenmanagement ihrer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen war naturgemäß nicht fehlerfrei, aber offenbar mehrheitsfähig.

„Das ist eine Bestätigung für unsere Regierungsarbeit und eine Bestätigung, dass die SPD gut aufgestellt ist“, sagte Dreyer in einer ersten Reaktion kurz nach 18:00 Uhr. Sie ist fest entschlossen die Regierungsarbeit in Rheinland-Pfalz fortzusetzen. „Wir haben einen klaren Regierungsauftrag“, so Dreyer.

„Malus“ Landes-SPD erzielte am Sonntag einen doppelt so hohen Stimmenanteil wie ihre Partei bei einer Bundestagswahl hätte erwarten dürfen. Dort sagen ihr die Umfragen derzeit lediglich 16 Prozent voraus. Bei leichten Verlusten im Vergleich zum Triumph vor fünf Jahren zieht die SPD erneut als stärkste Partei in den nächsten Mainzer Landtag ein.

CDU-Herausforderer Christian Baldauf landete abgeschlagen auf Platz zwei, mit einem historisch schlechten Ergebnis im einstigen Stammland seiner Partei. Ihm ist es trotz einer monatelangen „SPD-Abschiedstour“ durchs Land nicht gelungen, eine Wechselstimmung zu erzeugen. „30 Jahre SPD sind genug“ steht auf seinen Wahlplakaten, auch rund um den Mainzer Landtag. Die WählerInnen folgten der CDU nicht und votierten für die ihnen Vertraute.

Grüne verdoppeln Ergebnis fast

Zu den GewinnerInnen des Abends zählten jedoch ihre Koalitionspartner. Die Grünen, die vor fünf Jahren beinahe an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert waren, konnten ihr Ergebnis fast verdoppeln.

Der Grünen-Spitzenkandidatin, Integrations- und Umweltministerin Anne Spiegel, gelang es, mit einer Kampagne für eine entschiedene Klimapolitik zu punkten. Und das trotz Fehlstart – zum Jahresbeginn musste die erfahrene Umweltpolitikerin Ulrike Höfken von ihrem Ministerinnenamt zurücktreten, weil das oberste Verwaltungsgericht ihr eine rechtswidrige Beförderungspraxis „nach Gutsherrenart“ bescheinigt hatte.

Unter ähnlich schwierigen Bedingungen war auch die Spitzenkandidatin der FDP, Daniela Schmitt, gestartet. Erst Ende letzten Jahres hob die FDP die Wirtschaftsstaatssekretärin formal auf den Schild. Sie musste kurzfristig die Lücke füllen, die der Wechsel ihres Chefs, Wirtschaftsminister Volker Wissing, gerissen hatte, der in die Bundespolitik gewechselt war. Als FDP-Generalsekretär in Berlin und als Mitglied der Ampelregierung in Mainz hatte er in den letzten Monaten einen schwierigen Part.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Spitzenfrauen Dreyer, Spiegel und Schmitt die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz nach der Wahl fortsetzen, selbst wenn es sogar noch für Rot-Grün allein reichen sollte. In gemeinsamen Auftritten hatten alle drei Frauen die Ampel zuletzt auch für Berlin empfohlen.

Freie Wähler könnten es in den Landtag schaffen

Mit einer überzeugenden Spitzenkandidatin, mit einem Regierungsprogramm, in dem sich alle drei PartnerInnen wiederfinden können und trotzdem Fortschrittssignale im Klimaschutz, beim Ausbau der Infrastruktur, in der Sozial- und Schulpolitik kann die SPD doch noch Wahlen gewinnen, das ist die Botschaft der rheinland-pfälzischen GenossInnen nach Berlin.

Für CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf und seine Landesvorsitzende, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, endete der Tag in einem neuerlichen Desaster. Ihm fehlten am Ende nicht nur mögliche RegierungspartnerInnen, sondern auch die Stimmen, die überhaupt erst einen Regierungsauftrag hätten begründen können.

Der ersten Prognose zufolge können auch die erstarkten Freien Wähler mit ihrem Spitzenmann, Eifel-Landrat Joachim Streit, erstmals den Einzug in den Landtag geschafft haben. Neben der AfD, die leicht geschrumpft in den Landtag zurückkehrt, könnte so noch eine weitere Fraktion der CDU die Oppositionsrolle streitig machen. Nicht einmal die Masken-Beschaffungsaffäre, die der Glaubwürdigkeit der CDU zuletzt erkennbar geschadet hatte, taugt als Erklärung für die Schwäche der Mainzer CDU. Dafür hatten zu viele Wählerinnen per Briefwahl abgestimmt.