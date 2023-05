Landesparteitag der Berliner SPD: Bedröppelt gucken reicht nicht

Parteitag Ursprünglich sollte der Parteitag erst Ende Juni stattfinden, vier Monate nach der Wiederholungswahl am 12. Februar. Weil das aber zu dreist gewesen wäre, kommen die Delegierten der Berliner SPD nun schon am Freitag in Friedrichshain zusammen.

Debatten Weil die Entscheidung über den Eintritt in eine Koalition mit der CDU von einem Mitgliederentscheid und formal dann vom Landesvorstand beschlossen wurde, ist der Parteitag vor allem ein Debattenparteitag. Im Vordergrund steht die Analyse des desaströsen Wahlergebnisses. Eine Entscheidung über die Doppelspitze von Franziska Giffey und Raed Saleh werden die Delegierten erst im kommenden Jahr fällen. (wera)