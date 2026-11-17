Allein ein großer Davidstern auf dem Giebel der in Klinker gestalteten Schaufassade lässt erahnen, was das eigentlich unscheinbare Gebäude in einem Hinterhof schon erlebt hat: 1882 wurde es als Synagoge der jüdischen Gemeinde in Stommeln, einem Ortsteil des nordrheinwestfälischen Pulheims, eröffnet. 50 Jahre später wurde es wegen Leerstand entweiht und an einen benachbarten Landwirt verkauft.

Der eilig übermörtelte Davidstern und das brüske Auftreten des Landwirts schützten das Gebäude vor der Zerstörung durch die Nazis. Nach 1945 war der Bau sogar die einzige (ehemalige) Synagoge im heutigen Rhein-Erft-Kreis, die die Schoah überdauert hatte. 1979 kaufte die Stadt Pulheim die Synagoge zurück, machte es zum Denkmal, renovierte das Gebäude, und auf Bestreben des damaligen Kulturdezernenten Gerhard Dornseifer wurde ab 1991 das Ausstellungsprojekt „Synagoge Stommeln“ ins Leben gerufen.

Der ungarische Künstler Ferenc Varga übermörtelte zwar keinen Davidstern, dafür entledigte er sich aber seines zweiten Nachnamens „Weisz“. Ferenc, der 1906 im heutigen Kroatien geboren wurde, arbeitete als Maler, Grafiker und Bildhauer. Die Kunst brachte ihn nach Paris, von wo er 1940 ob seiner jüdischen Identität vor den Nazis flüchten musste. Seine erste Ehefrau wurde hingegen gefasst und in Auschwitz umgebracht. Er überlebte die Schoah – mit anderen Exi­lan­t*in­nen – an der französischen Mittelmeerküste.

Die Ausstellung „Paloma Varga WEISZ“. Synagoge Stommeln, Pulheim, bis 6. Dezember

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs landete er im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße. Hier verbrachte er geraume Zeit in seinem Atelier; sein Jüdischsein verheimlichte er vor den deutschen Nachbarn, denen er zeitlebens misstrauisch gegenüber blieb, genauso wie vor seinen drei Kindern. Seine Tochter Paloma Varga Weisz ist die diesjährige Künstlerin der „Synagoge Stommeln“.

Ganz im Sinne der Erfinder des Kunstprojekts hält sich die in Düsseldorf lebende Bildhauerin und Zeichnerin Varga Weisz nun an die über fast 35 Jahre bewährte Grundmaxime: „Ein Ort. Ein Raum. Eine Arbeit.“ Ihre Raum-in-Raum-Installation ist recht sperrig, sie blockiert den Blick in die Synagoge. Auch von der drei Meter hohen ehemaligen Frauenempore schaut man zunächst auf eine triviale, quadratische Holzkonstruktion. Darin befindet sich Varga Weisz' eigentliche, künstlerische Arbeit: eine Rekonstruktion des Ateliers ihres Vaters; das Publikum wird durch zwei großformatige Auslassungen zum Blick in das vollgepackte Zimmer eingeladen.

Sie hat sich ins Setup integriert

In dem Atelier stehen Arbeitstische, „exotische“ Masken hängen an den Wänden, etliche Druckgrafiken zeigen verspielte oder konstruktivistische Abstraktionen, bemalte Leinwände lehnen bedacht wie provisorisch hintereinander, zigfache Holz-Skulpturen, die lose an olmekische Totems oder die surrealistischen organischen Formen eines Hans Arp erinnern, bevölkern mit rauen Mengen an Farbtuben das stillgelegte Atelier. Paloma Varga Weisz hat sich selbst in das Setup integriert, ganz diskret: Neben einer selbstgestalteten Bronzebüste des Vaters lassen sich einige Zeichnungen aus Kindertagen in der Installation entdecken.

Varga Weisz geht es um das Œuvre des Vaters, wobei unklar bleibt, ob es sich hier eher um eine Dokumentation handelt – Atelierrekonstruktionen kennt man aus der Didaktik vieler Künstlermuseen – oder ob es vielleicht einen konzeptuellen Zugang gibt, der über die hier recht berührende Intimität des (Künstler-)Vater-(Künstlerinnen-)Tochter-Verhältnisses hinausreicht.

Ein Blick in die Vergangenheit der „Synagoge Stommeln“ hilft nur wenig weiter, lohnt dennoch, um das Gewicht des Projekts vor Augen zu führen: Seit der ersten Kunstinstallation im Jahr 1992 schaffte es der kleine Ort in der Peripherie der damaligen Kunstmetropole Köln, Künst­le­r*in­nen von Weltrang für die Synagoge zu begeistern. Gerhard Dornseifer und im Anschluss Angelika Schallenberg holten Richard Serra, Daniel Buren, Gregor Schneider, Rebecca Horn oder Rosemarie Trockel an diesen besonderen Ort. Das internationale Echo war stets bis nach New York zu vernehmen.

Beispiellos ist das eigentlich unscheinbare Gebäude mit der deutschen Geschichte und der Schoah verbunden. Viele Künst­le­r*in­nen haben dies in den vergangenen Jahren konzeptuell, ästhetisch und mit politischer Finesse bearbeitet. Die jetzige Ausstellung aber hat einen viel persönlicheren Zugang. Nur mit „Paloma Varga WEISZ“ betitelt, betont sie die Neu-Aneignung des vom eigenen Vater abgelegten Namens, holt die Perspektive der Jüdinnen und Juden hervor, die niemals eine Heimat finden konnten. Dabei scheint Paloma Varga Weisz derart in ihr eigenes Kunstprojekt involviert zu sein, dass der Sinn für das Kunsthafte leider auf der Strecke bleibt.