reuters/taz | Der ‌Kurs der ⁠Kryptowährung Bitcoin hat am Samstag seine Talfahrt fortgesetzt und ist unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Die weltweit größte Kryptowährung verbilligte sich am Abend um 6,5 Prozent auf 78.720 Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung Ether geriet ⁠unter Druck. ‍Sie verbilligte sich um fast zwölf Prozent auf ⁠2.388 US-Dollar.

Bereits am Freitag war der Bitcoin-Kurs auf 81.104 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 21. November 2025 gefallen. Er fiel über das Wochenende weiter und notierte mit unter 79.000 US-Dollar so niedrig wie zuletzt Ende März 2025.

Als Belastung erwies sich zuletzt der starke Dollar. Die US-Währung hatte zugelegt, nachdem der frühere Notenbanker Kevin Warsh als neuer Chef der Federal Reserve ⁠von US-Präsident Donald Trump nominiert worden war. Marktteilnehmer befürchten, dass er die Geldmenge im Finanzsystem verknappen könnte.

Auch Gold- und Silberpreis geht runter

Kryptowährungen tun sich seit dem Einbruch ⁠im vergangenen Jahr schwer, eine klare Richtung zu finden. Sie wurden von den starken Kursgewinnen bei Gold ‍und Aktien ⁠abgehängt. Seit seinem Rekordhoch im Oktober hat Bitcoin rund ein Drittel seines Wertes verloren. Damit entwickeln sich die Kurse anders als von manchen Anlegern erhofft, die unter ‌US-Präsident Donald Trump auf eine krypto-freundliche Regulierung gesetzt hatten.

Auch die Kurse von Gold und Silber, die zuletzt stark gestiegen waren, gaben nach der Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Chef deutlich nach. Viele Anleger gehen davon aus, dass seine eher restriktive Geldpolitik den US-Dollar stärken dürfte, was wiederum die Preise von Vermögenswerten wie Edelmetallen unter Druck setzt.