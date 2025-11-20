piwik no script img

Krieg trotz WaffenruheZahl der Toten bei Angriffen im Gazastreifen steigt auf 33

Israel wirft der Palästinensermiliz Hamas eine Attacke auf Soldaten vor und bombardiert dann in Gaza. Dabei werden auch fünf Frauen und fünf Kinder getötet.

Ein Mann in den Trümmern
Nach dem Angriff in Gaza-Stadt: Das getroffene Gebäude am Tag danach, dem 20. November Foto: Jehad Alshrafi/ap

ap | Bei zwei israelischen Luftangriffen auf Chan Junis im Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben in der Nacht zum Donnerstag fünf Menschen getötet worden. Damit sei die Zahl der Todesopfer durch Angriffe seit Mittwochabend auf 33 gestiegen, teilten das Nasser- und das Schifa-Krankenhaus mit. Die Attacken trotz laufender Waffenruhe gehören zu den opferreichsten seit dem Inkrafttreten der von den USA vermittelten Feuereinstellung am 10. Oktober.

Israel hat seine Angriffe mit Schüssen auf seine Soldaten am Mittwoch in Chan Junis begründet, bei denen niemand getötet wurde. Vertreter des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis erklärten, insgesamt seien die Leichen von 17 Menschen in ihr Spital gebracht worden, darunter fünf Frauen und fünf Kinder. Israelische Luftangriffe hätten Zelte getroffen, in denen Vertriebene untergebracht seien.

Das Schifa-Krankenhaus im Norden der Stadt Gaza teilte mit, bei zwei Luftangriffen auf ein Gebäude seien 16 Menschen getötet worden, darunter sieben Kinder und drei Frauen. Die Toten seien in das Krankenhaus gebracht worden.

Die militant-islamistische Hamas verurteilte die israelischen Angriffe als „schockierendes Massaker“ und beteuerte, sie habe die Soldaten nicht beschossen.

„Was haben meine Kinder falsch gemacht?“

Vor dem Nasser-Krankenhaus versammelten sich am Donnerstag Dutzende Menschen, um für die Gestorbenen zu beten und sie zu bestatten. Unter ihnen war auch Abir Abu Mustafa, die ihren Mann und ihre drei Kinder im Alter von einem Jahr sowie elf und zwölf Jahren verloren hatte, wie sie der Nachrichtenagentur AP sagte. Sie kniete neben den Leichen, als diese für die Bestattung vorbereitet wurden. „Was haben meine Kinder falsch gemacht, dass sie sterben mussten?“, fragte sie.

Den Krankenhausangaben zufolge stammen die Leichen von beiden Seiten der im Oktober festgelegten Waffenstillstandslinie. Diese teilt den Gazastreifen in zwei Hälften, eine steht unter israelischer Militärkontrolle.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen haben die israelischen Angriffe seit Inkrafttreten des Waffenruheabkommens abgenommen, aber nicht gänzlich aufgehört. Das Ministerium meldete mehr als 300 Todesfälle seit Beginn der Waffenruhe – durchschnittlich mehr als sieben pro Tag. Es unterscheidet bei seiner Zählung nicht zwischen getöteten Zivilisten und Kämpfern. Israel und die Hamas beschuldigen sich gegenseitig, gegen die Waffenruhe zu verstoßen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Gaza-Krieg #Gaza #Israel Defense Forces (IDF)
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Khawla Khadr vor ihrem Zelt in einem Flüchtlingslager.
Winter in Gaza Leben im durchnässten Zelt

Am Wochenende wurden die Menschen in Gaza von schweren Unwettern getroffen. Hilfsgüter sind rar, Hunderttausende Familien in Not. Zwei berichten.

Von Seham Tantesh und Lisa Schneider
Abstimmung per Hand im Sicherheitsrat der UN
Erfolgreiche Gaza-Resolution Nicht edel, aber immerhin ein Fortschritt
Kommentar von Lisa Schneider

Trumps Diplomaten haben geschickt agiert: Jede Seite bekommt etwas. Die Details mögen nicht schön sein, aber wichtiger ist die Aussicht auf Frieden.

Menschen fahren auf einem beladenen Wagen durch eine Trümmerlandschaft.
UN-Resolution zu Gaza Aufgeregte Waffenruhe

Der UN-Sicherheitsrat hat eine neue Gaza-Resolution beschlossen. Eine Internationale Truppe soll Trumps Friedensplan umsetzen. Beides ist umstritten.

Von Karim El-Gawhary
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
3
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
4
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
5
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“