Krieg in der Ukraine„Was haben wir davon?“

Odessa . taz | „Eine gute Nachricht ist das nicht“, meint Inna. „Klar, Selenskyj hat recht gehabt und Trump hat gelogen. Doch was haben wir davon, wenn wir die Amerikaner als Partner verlieren?“

Die ukrainische Behördenmitarbeiterin in einem Vorort von Odessa fürchtet, dass die Russen nun noch rücksichtsloser vorgehen werden. Sie könnte recht haben. Odessa wurde in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag erneut bombardiert, ebenso die Städte Saporischschja, Dnipro, Charkiw und Kyjiw.

Gleichwohl habe sie sich mittlerweile an schlechte Nachrichten gewöhnt und ihr Wochenende lasse sie sich nicht nehmen, sagt Inna. Sie ist nicht die einzige in Odessa, die geradezu als Trotzreaktion so normal wie möglich leben will.

Auch in der vergangenen Woche wurden in der Stadt am Schwarzen Meer wieder Ausstellungen eröffnet und als am Freitagabend aus einer großen Musikbox in der Fußgängerzone vor dem zentralen Bristol-Hotel Rockmusik ertönt, versammeln sich spontan über 150 Teenager, bewegen sich im Takt der Musik.

In der Ukraine hat der Präsident Rückhalt

Selenskyj erhält breite Unterstützung aus Politik und Militär. Heftige Kritik erntet der in Odessa lebende Verleger Leonid Schtekel, der auf Facebook Selenskyjs Verhalten im Oval Office kritisiert und Verständnis für Trump und Vance äußert. „Schande Ihnen, Leonid“, schreibt die Facebook-Nutzerin Irina Chatzinikola wütend.

„Vance und Trump haben vor laufender Kamera gezeigt, wie taktlos sie sind, wie bar jeglicher diplomatischen Politik.“ Alexander Delarsch meint: „Trump hat vor allen die Hosen heruntergelassen.“ Matwej Konstantinowski findet, Selenskyj hätte mit Trump reden müssen wie ein Psychiater mit einem Kranken – was bei einem Mann voller Komplexe wie Trump nicht schwierig sein dürfte.

Erfolge an der Front

Erfolge werden derweil von der Kriegsfront im Osten des Landes gemeldet. Die lang umkämpfte Bergbaustadt Toretsk im Gebiet Donezk, in die im Oktober 2024 russische Truppen vorgedrungen waren und deren Einnahme Russland Anfang Februar gemeldet hatte, wird offenbar gerade wieder von der Ukraine zurückerobert. Verbliebene russische Einheiten im Stadtzentrum seien eingekesselt, berichteten am Sonntag ukrainische Medien.

Auch weiter südlich im seit sechs Monaten heftig umkämpften Frontabschnitt nahe der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk vermeldet die Ukraine Erfolge. Mehrere Dörfer und insgesamt zehn Quadratkilometer wurden in den vergangenen Tagen von ukrainischen Verteidigern zurückerobert, die russische Offensive sei zum Stillstand gekommen. (Mitarbeit: D.J.)