Krach wegen Nord Stream 2 : Grüne kritisieren USA

Scharfe Kritik an den neuen US-Sanktionen gegen Nord Stream 2: Außenpolitiker Omid Nouripour hält Strafmaßnahmen der Amerikaner für „inakzeptabel“.

BERLIN rtr | Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour hat die neuen US-Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. „Die neuen US-Sanktionen sind auch für die Gegner von Nord Stream inakzeptabel“, sagte Nouripour am Dienstagabend der Nachrichtenagentur Reuters.

„Gerade wir Grüne, die die Pipeline immer bekämpft haben, können nicht nachvollziehen, welche Art von Freundschaft hier angestrebt wird, bei der Freunde mit Sanktionen überzogen werden, wenn sie Geschäfte mit dritten Parteien eingehen“, fügte er hinzu. „Die Pipeline ist und bleibt eine falsche deutsche Entscheidung – keine amerikanische.“

Zuvor hatten die USA im Zusammenhang mit der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 weitere Sanktionen verhängt. Die Strafmaßnahmen zielen auf ein Schiff sowie die mit Russland in Verbindung gebrachte Firma Transadria Ltd., wie Außenminister Antony Blinken am Montag mitteilte.

Durch die rund 1200 Kilometer lange Doppelröhre soll Gas von Russland nach Deutschland und in weitere europäische Länder transportiert werden. Gegner der Leitung etwa in den USA, der Ukraine, aber auch die Grünen in Deutschland argumentieren, dass Europa sich bei Gas damit in eine große Abhängigkeit von Russland begibt.