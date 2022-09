Konfrontation in der Ägäis : Gefährlicher Theaterdonner

Der griechisch-türkische Konflikt in der Ägäis ist alt. Die aktuelle Eskalation hat vor allem Wahlkampfgründe, ist allerdings brandgefährlich.

Im Schatten des Krieges in der Ukraine entwickelt sich in der Ägäis eine weitere Krise, die, wenn es schlecht läuft, das Potenzial zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den Nato-Partnern Griechenland und der Türkei hat. Am Samstag hat die griechische Küstenwache auf einen türkischen Frachter geschossen und der türkische Präsident Erdoğan droht unverhohlen mit einem Angriff auf griechische Inseln vor der türkischen Küste.

Die Konflikte zwischen der Türkei und Griechenland in der Ägäis und im Mittelmeer sind Jahrzehnte alt. Es geht um Hoheitsgewässer und den dazugehörigen Luftraum über den Inseln und dem Festland. Es geht um Festlandssockel und Schürfrechte für Öl und Gas, und es geht um die Rechte der türkischen Minderheit auf Zypern. In diesen Konflikten, die tatsächlich schwer zu lösen sind, gibt es immer wieder Phasen, in denen es zu Annäherungen kommt und Phasen der Eskalation, die bis kurz vor bewaffnete Einsätze gehen. Vor ein paar Jahren war es anlässlich von Explorationsfahrten türkischer Spezialschiffen in angeblich griechischen Hoheitsgewässern fast zu einem Schusswechsel zwischen Kriegsschiffen der beiden Nationen gekommen, die anschließenden Verhandlungen platzten im Frühsommer dieses Jahres, weil Griechenland unbedingt verhindern will, dass die USA der Türkei Flugzeuge zur Modernisierung ihrer Luftwaffe verkaufen. Seitdem dreht sich wieder die Eskalationsspirale.

Das hat auch ganz banale Gründe. Sowohl in Griechenland als auch in der Türkei wird nächstes Jahr gewählt. Beide Regierungen stehen unter Druck und die Anstachelung von Nationalismus gehört in beiden Ländern zum Standardrepertoire für Wahlkämpfe. Doch das ist brandgefährlich. Was womöglich als Theaterdonner gedacht ist, kann in der angespannten Atmosphäre leicht aus dem Ruder laufen. Ein Schusswechsel kann eskalieren, weil niemand das Gesicht verlieren will und sich beide Seiten gerade stark fühlen. Es wird höchste Zeit, dass EU und USA beiden Seiten klarmachen, dass das Letzte, was die Welt jetzt brauchen kann, ein weiterer Krieg ist.