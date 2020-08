Konflikt um Gasbohrungen im Mittelmeer : Athen und Ankara belauern sich

Kriegsschiffe beider Länder stehen sich im Mittelmeer direkt gegenüber. Und beide drohen, ihren Gebietsanspruch mit Waffen zu verteidigen.

ISTANBUL taz | Im ohnehin krisengeschüttelten östlichen Mittelmeer droht ein alter Konflikt neu aufzubrechen. Griechenland und die Türkei streiten sich um Hoheitsgebiete und sogenannte ausschließliche Wirtschaftszonen, in denen sie allein das Recht haben wollen, dort vermutete Gasvorräte auszubeuten. Seit zwei Tagen stehen sich Kriegsschiffe der beiden Länder direkt gegenüber und drohen beide, ihre Waffen einzusetzen.

Die Stimmung ist sowohl in Griechenland als auch in der Türkei extrem nationalistisch aufgeheizt. Keine Seite will nachgeben, Griechenland fordert nun eine sofortige Sondersitzung der EU-Außenminister, die ihr Mitgliedsland gegen die Türkei unterstützen sollen.

Ort der Eskalation ist das Seegebiet um die kleine griechische Insel Kastelorizo im türkischen Mais. Die kleine Insel liegt knapp zwei Kilometer vor der türkischen Küste und mehrere hundert Kilometer von der nächsten größeren griechischen Insel Rhodos entfernt, als letzter Außenposten Athens im östlichen Mittelmeer.

Die Türkei hat ein Explorationsschiff losgeschickt, das jetzt im Seegebiet zwischen Kastelorizo und Rhodos erforschen soll, ob dort unter dem Meer Gasvorkommen existieren. Obwohl die kleine Insel mit weniger als 50 Einwohnern direkt vor der Küste der Türkei liegt, beansprucht Griechenland das Seegebiet zwischen der winzigen Insel und Rhodos als eigene ausschließliche Wirtschaftszone, in der die Türkei nichts zu suchen hat.

Jetzt soll die EU helfen

Das will die Türkei nicht akzeptieren. Ihr Forschungsschiff wird deshalb von zwei Kriegsschiffen begleitet, ein weiteres Kriegsschiff ist bei Kastelorizo in Stellung gegangen. Auch Griechenland hat daraufhin Kriegsschiffe in die Region gesandt, die das türkische Forschungsschiff seit zwei Tagen ununterbrochen auffordern, die Gewässer zu verlassen. Es hat den Anschein, als könnten jeden Moment Schüsse fallen. Jetzt soll die EU helfen.

Vor zwei Wochen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel als derzeitige EU-Ratsvorsitzende bereits einmal versucht, in dem Konflikt beruhigend einzugreifen. Sie brachte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan dazu, das Forschungsschiff zurückzuziehen, und rang Griechenland das Versprechen ab, eine diplomatische Lösung anzustreben. Bevor jedoch Gespräche zwischen der Türkei und Griechenland beginnen konnten, hat Athen in der letzten Woche in aller Eile ein Abkommen mit Ägypten unterzeichnet, in dem das östliche Mittelmeer praktisch zwischen Griechenland, Zypern und Ägypten aufgeteilt wird. Die Türkei betrachtet dieses Abkommen als Provokation und hat deshalb erneut sein Forschungsschiff in Begleitung von Kriegsschiffen in Marsch gesetzt.

Der gesamte Konflikt hat historisch weit zurückreichende Wurzeln und ist vor allem in Griechenland stark emotional besetzt. Ausgangspunkt ist Zypern, wo vor Jahren rund um die Insel große Gasvorkommen nachgewiesen wurden. Zypern ist seit einem Krieg 1974 zwischen Griechen und Türken geteilt, die türkische Republik Zypern wird allerdings nur von der Türkei und Aserbaidschan anerkannt. Verhandlungen über eine Wiedervereinigung der Insel scheiterten zuletzt 2004 an der griechischen Mehrheit, die gegen einen UN-Plan stimmte.

Bei der Ausbeutung der Gasvorräte will die griechisch-zyprische Regierung die Türken der Insel nicht beteiligen, was wiederum die Türkei nicht anerkennt. In einem überraschenden Coup hatte Ankara Anfang dieses Jahres ein Seerechtsabkommen mit der libyschen Regierung in Tripolis abgeschlossen, das weite Teile des östlichen Mittelmeers zwischen Libyen und der Türkei aufteilt und von Griechenland, Ägypten, Zypern und Israel nicht anerkannt wird.

Çavuşoğlu: „Rechte bis zum Äußersten“ verteidigen

Während in der griechischen Öffentlichkeit der Eindruck herrscht, als stehe man unmittelbar vor einem Krieg, wiegelt der türkische Präsident Erdoğan eher ab und bietet unentwegt Verhandlungen für eine „gerechte Lösung“ an. Sein Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu machte allerdings am Dienstag auch klar, dass die Türkei „ihre Rechte bis zum Äußersten“ verteidigen werde.

Der Ball liegt nun wieder bei Merkel. Obwohl die EU ihr Mitglied Griechenland verbal unterstützt, hat natürlich kein EU-Mitglied die Absicht, für Griechenland in den Krieg zu ziehen. Dasselbe gilt für die Nato, in der sowohl die Türkei als auch Griechenland Mitglied sind. Bei früheren Konflikten haben immer die USA dafür gesorgt, dass Griechenland und die Türkei nicht zu weit gingen, unter Trump ist das jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt muss die EU für einen mehr oder weniger gerechten Interessenausgleich sorgen, wenn es nicht zu einer fatalen militärischen Auseinandersetzung an ihrer südöstlichen Grenze kommen soll.