Kolumne Frau ohne Menstruationshintergrund : Elons Elan und die Zukunftsmus(i)k

Tesla-Chef Elon Musk traf den „großartigen Kerl“ (Musk) Armin Laschet (CDU): Die wollen was voneinander, vermutet Kolumnistin Michaela Dudley.

Oh nein, Laschet sein“, seufzte ich, während ich mir in einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Fremdschämen die Hände vor das Gesicht schlug. Dieses Mantra, das mir in den letzten Monaten immer häufiger entfahren ist, war auch diesmal nicht ohne Grund. Ich verfolgte gerade die Tesla-Pressekonferenz, die eine Kollegin mir zugespielt hat. Das Video ging übrigens viral. Es ist inzwischen zwar zwei Wochen her, aber ich sehe den Vorfall immer noch durch meine leicht gespreizten Finger – quasi wie die Fortsetzung eines Spreewald-Krimis.

Der Tatort: Grünheide in Brandenburg. Auf dem Gelände der Gigafactory von Tesla gab es ein Gipfeltreffen der Giganten: Elon Musk und Armin Laschet. Na ja, zumindest im Small Talk galt Laschet für gigantisch: „Er scheint ein großartiger Kerl zu sein“, meinte Musk vor den Kameras. Es waren Szenen aus einer situativen Bromanze: Multimilliardär trifft Kasperlekandidaten.

Wahrhaftig wollen die beiden Männer nach wie vor etwas voneinander. Vor allem bezweckt Tesla-CEO Musk, den Betrieb in Grünheide von heute auf gestern aufzunehmen, um endlich mit der ambitionierten Jahresproduktion von 500.000 Elektroautos anzufangen. Ebendort soll auch eine Batteriezellenfabrik entstehen. Insgesamt sollen rund 12.000 Beschäftigte im Dreischichtbetrieb arbeiten.

Die Begegnung hätte für Laschet eine Steilvorlage sein müssen. Ein Leugner der Erderwärmung verspricht, dem drittreichsten Mann der Welt mit Fördermitteln zu helfen, um die „Grüne Revolution“ einzuläuten. Welch ein bedeutungsträchtiger PR-Termin. Aber dann sinnierte Laschet ohne Not über die Rentabilität von Autos mit Wasserstoffantrieb.

Wenn Fettnäpfchen-Surfen eine olympische Disziplin wäre, hätte der CDU-Chef längst ein paar Goldmedaillen verdient

Musk, schallend lachend, bremste ihn aus und betonte, die Zukunft sei definitiv elektrisch. Schocktherapie für eine peinliche Laschetnummer. Wenn Fettnäpfchen-Surfen eine olympische Disziplin wäre, hätte der CDU-Chef längst ein paar Goldmedaillen verdient, um seine glitzernden Karnevalsumhängsel ergänzen zu können. Nun, knapp fünf Wochen vor der Bundestagswahl, scheint allerdings auch der zweite Podestplatz plötzlich nicht mehr so sicher.

Und Laschet wirkt nicht gerade lernbereit, geschweige denn kritikfähig. Als WDR-Moderatorin Susanne Wieseler ihm neulich im Interview Gegenwind gab und seine klimapolitischen Kapriolen um die Ohren sausen ließ, betrachtete er ihr professionelles Nachhaken als Majestätsbeleidigung. Irgendwie erweckt Laschet den Eindruck eines Gartenzwerges, der im Wald der Wahrheiten auf dem Holzweg bleibt.

Um Wälder und Holz geht es wohl. Aber geht es um deren Wohl? Bei der ersten Rodung in Grünheide wurden 92 Hektar Wald gefällt. Tesla möchte mehr. So werden nahezu 83 zusätzliche Hektar gerodet. Das erlaubte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder). Oder? Stehen weitere Eilanträge der Grünen Liga und des Naturschutzbundes (Nabu) an? Und was ist denn mit der berüchtigten, in der Tat verstaubten und schwerfälligen deutschen Bürokratie?

Da will einer wie Musk natürlich Klarheit und Kohle. Möglichst viel Kohle. Natürlich nicht aus dem CO 2 -lastigen Bergbau, sondern aus der Tasche der Steuerzahlenden. Der einstellige Milliardenbetrag, den Tesla für den Bau der Gigafactory vom Bundeswirtschaftsministerium erhielt, war ein netter Einstieg, aber offenbar nicht ausreichend. Ist es wirklich Fortschritt, wenn man bedenkenlos den Teufel mit dem Beelzebub austreibt? Und inwieweit dürften Po­li­ti­ke­r*in­nen notorisch gewerkschaftsfeindliche Un­ter­neh­me­r*in­nen hofieren, um die Wirtschaft zu retten?

Dabei bin ich durchaus für Elektroautos. Vor vier Jahren hier in Berlin genoss ich die Gelegenheit, in einem Tesla S zu fahren. Bis heute bin ich begeistert. Elon ist zudem voller Elan. Ein 50 Jahre junger Sunny Boy, der es zum Mars bringen will. Aber wer auf Kosten des Gemeinwohls so einen großen Reibach machen kann, hat ohnehin Grund zum Lachen.

Und Musk verspottete jüngst an dem glücklichen Freitag, den Dreizehnten, nicht lediglich Laschet. Nein, am Ende der PK, leider kaum beachtet, beschrieb er die Sorgen der Um­welt­schüt­zer*in­nen wegen des drohenden Wassermangels in Grünheide als „lächerlich“. Immerhin freundlich schmunzelnd.