Der dänische Außenminister beschrieb es im Anschluss am Mittwochabend als „offen, aber konstruktiv“. In einer Arbeitsgruppe auf hoher Ebene soll der Dialog über das Problem, das es ohne Trumps Grönland-Gier nicht gäbe, fortgesetzt werden.

Løkke Rasmussen sprach von dem, was er gemeinsam mit seiner grönländischen Ministerkollegin Motzfeldt in Washington erreichte, mit einiger Zufriedenheit, aber keineswegs mit Begeisterung. Die USA bleiben schließlich bei ihrem Anspruch auf Grönland, mit Trump und seiner „Ich will aber!“-Haltung an der Spitze.

Dass ein Gespräch in Washington daran etwas ändert, war nicht zu erwarten gewesen. Alle rationalen Argumente gegen das US-Ansinnen sind längst bekannt und vielfach wiederholt – sowohl von Dänemark und Grönland als auch von ihren Verbündeten wie den nordischen Nachbarn, der EU und großen Nato-Ländern. Was ist es, dass die USA sich so unfassbar stur stellen – worum geht es ihnen überhaupt bei Grönland?

Dass die eisige Insel historisch und aktuell begehrt ist, erklärt ein Experte der Universität Roskilde zuvorderst mit ihrer Lage zwischen den USA, Europa und Russland: „Grönland war rein geografisch mehrfach mittendrin bei einigen der größten Ereignisse der Weltgeschichte“, sagte Historiker Rasmus Dahlberg dem dänischen Rundfunk DR.

Historische Bedeutung der Insel

Beispiel Zweiter Weltkrieg: Die Insel war wichtig für die Alliierten im Kampf gegen Deutschland, vor allem für die Zwischenlandung von US-Kampfflugzeugen. Mit dem von Deutschland besetzten Dänemark einen Vertrag über die Einrichtung von Militärbasen zu machen, war nur indirekt möglich. Die USA verhandelten mit dem dänischen Diplomaten Henrik Kauffmann in Washington – sie durften ihre Militärbasen bauen, wenn sie so lange Grönland verteidigen und die Menschen dort versorgen, wie Dänemark besetzt ist.

Daraus ist das derzeit viel zitierte und bis heute gültige Verteidigungsabkommen von 1951 zwischen dem Königreich Dänemark und den USA hervorgegangen – die USA könnten ihre über lange Zeit immer weiter heruntergefahrene Militärpräsenz in der Arktis erhöhen, auch ohne Grönland zu „besitzen“. Eines der Argumente, die im Weißen Haus derzeit niemand hören will.

225 Jahre ununterbrochene diplomatische Beziehungen zwischen den USA und Dänemark: Løkke Rasmussen achtete am Mittwoch darauf, dies zu betonen, als er die Gelegenheit dazu beim US-Sender Fox News bekam. Der dänische Außenminister war beim Trump-Fan-Sender zum Interview geladen, noch nach dem großen Treffen in Washington. Gelegenheit zur Fernseh-Diplomatie.

Im Fox-Interview sagte Løkke Rasmussen auch: Man könne 2026 zwar mit Menschen handeln, aber nicht Menschen kaufen. Seit 2019 hat Trump davon gesprochen, Grönland kaufen zu wollen – und er war nicht der erste Amerikaner. Die anderen Versuche der USA sind allerdings eine Weile her – auch 1867, 1910 und 1946 war die Antwort aus Dänemark: „Grönland ist nicht zu verkaufen.“

Die territoriale Kauflust der USA ist unter Trump wieder aufgeblüht, als wäre nichts gewesen – die Rolle Grönlands und seiner Bevölkerung ist aber nicht mehr dieselbe wie zur Zeit früherer Versuche.

Dunkle Kolonialgeschichte

Seit 1953 ist die Insel keine Kolonie mehr, seit 2009 selbstverwaltetes Land im Königreich Dänemark mit dem (Fern-)Ziel einer unabhängigen Zukunft. Grönländische Politiker verhandeln mit – und einigen ist das noch zu wenig, sie wollen ganz allein über ihre Zukunft verhandeln.

Trotz der langen, dunklen Kolonialgeschichte mit Dänemark, die bis heute für ein kompliziertes Verhältnis der Länder sorgt, betont nun nicht nur Regierungschef Jens-Fredrik Nielsen: Gerade jetzt müssen die Länder zusammenstehen.

Die größte Frage für Grönland ist, wie es wirtschaftlich als selbstständiges Land funktionierten kann. Die großen Bodenschätze galten einigen als große Hoffnung, sind schwer zugänglich – und gehören zugleich zu internationalen Begehrlichkeiten.