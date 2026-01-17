piwik no script img

Wegen Streit um GrönlandTrump kündigt Zölle gegen Deutschland und weitere Länder an

Solange die USA Grönland nicht kaufen könnten, sollen Deutschland und weitere Länder Strafzölle in Höhe von zehn Prozent zahlen. Ab Juni sollen sie weiter steigen.

Mehrere Menschen in Dänemark auf einer Demo
Menschen auf einer Demo, auf der sich gegen eine Annektion durch die USA ausgesprochen wurde; Kopenhagen, 17.01.2026 Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix/ap/dpa

afp | US-Präsident Donald Trump hat wegen des Streits um Grönland Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder angekündigt. Solange die USA die zu Dänemark gehörende Insel nicht kaufen könnten, sollten Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland ab dem 1. Februar zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf alle Einfuhren in die USA zahlen, erklärte Trump am Samstag. Ab dem 1. Juni würden diese Zölle auf 25 Prozent erhöht.

Dieser Aufschlag werde so lange fällig, „bis eine Einigung über den vollständigen und kompletten Kauf Grönlands erzielt ist“, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er warf den betroffenen Ländern vor, im Konflikt um Grönland ein „sehr gefährliches Spiel“ zu spielen und dabei ein „Risiko“ in Kauf zu nehmen, das nicht länger „tragbar“ sei.

Es sei daher „unerlässlich, zum Schutz des globalen Friedens und der globalen Sicherheit entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, damit diese potenziell gefährliche Situation schnell und fraglos beendet wird“.

Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder einen Besitzanspruch auf Grönland erhoben und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis begründet. Die Rede war von einem Kauf der zu Dänemark gehörenden Arktis-Insel, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus.

Vor dem Hintergrund der Drohungen des US-Präsidenten läuft derzeit eine militärische Erkundungsmission mehrerer Nato-Staaten in Grönland, an der auch Deutschland beteiligt ist. Am Freitag trafen 15 Bundeswehrsoldaten in Grönland ein. Auch Frankreich, Schweden und Norwegen beteiligen sich an der Erkundungsmission.

Grönland gehört als autonomes Gebiet zu Dänemark, das wie die USA Nato-Mitglied ist. Der Konflikt um die Arktis-Insel droht daher auch die Nato zu spalten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Grönland #Strafzölle
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Lars Lokke Rasmussen und Vivian Motzfeldt sind auf dem WEg zu einer Pressekonferenz
Bedrohte Insel Warum ist Grönland überhaupt wichtig?

Trotz der dunklen Kolonialgeschichte stehen Dänemark und Grönland zusammen – wie jetzt in Washington. Viel nützt das gegen Trumps Gier bisher nicht.

Von Anne Diekhoff
Grönlands Premierminister Jens-Frederik Nielsen (l) und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einer Pressekonferenz. Sie zeigt mit der offenen Hand in seine Richtung, um ihm das Wort zu erteilen.
Treffen zwischen Dänemark und USA Grönland will kein US-Bundesstaat werden

Am Mittwoch sprechen Dänemark und die USA über Grönland. Am Tag davor zeigen die Regierungschefs von Dänemarks und Grönlands demonstrativ Einigkeit.

China Volksbefreiungsarmee schießt von LKWs aus zwei Raketen ab zur Einschüchterung Taiwans am 30. Dezember 2025
China als neue Weltmacht Auch Peking will Grönland

Ob Xi Jinping die Weltmacht USA ersetzen will, ist umstritten. Doch will Chinas Staatschef die internationale Ordnung nach seinem Gusto umgestalten.

Von Fabian Kretschmer
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
2
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
3
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
4
Härten der neuen Grundsicherung „Es müsste verpflichtend sein, einen Hausbesuch zu machen“
5
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
6
Lage in Iran Die Mullahs außer Gefecht setzen