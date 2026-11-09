Trotz klimapolitischem Rollback ist der Trend zum Einbau von Wärmepumpen und der energetischen Sanierung von Häusern ungebrochen: Der Haushaltsposten für die Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) im Klima- und Transformationsfonds (KTF) wird im Jahr 2026 voraussichtlich um 1,1 Milliarden Euro überzogen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Der KTF ist ein Nebenhaushalt des Bundes, der einen eigenen Wirtschaftsplan hat und sich unter anderem aus Einnahmen aus dem Emissionshandel finanziert. Er ist das zentrale Instrument der Bundesregierung für den klimaneutralen Umbau.

Als der Haushalt 2026 verabschiedet wurde, sei „die Steigerung der Antragszahlen bei der BEG nicht absehbar“ gewesen, heißt es in dem Schreiben aus dem Bundesfinanzministerium. Der Haushaltsposten für die Förderung energieeffizienter Gebäude sieht Ausgaben von knapp 12 Milliarden Euro für 2026 vor. 2025 waren es noch 12,8 Milliarden, 2024 sogar 15,3 Milliarden Euro.

Mit der Mitteilung über die „überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung“ (ÜPL) aus dem Bundesfinanzministerium wird verhindert, dass es zu einem Förderstopp kommt. Antragsteller:innen, die für 2026 noch keine Förderzusage bekommen haben, müssen also nicht fürchten, wegen der Überziehung des Haushaltspostens keine Bewilligung mehr zu erhalten. Die erforderlichen Mittel fließen aus anderen Bereichen des Klima- und Transformationsfonds, etwa nicht komplett ausgeschöpften Haushaltsposten.

Die Grünen befürworten, dass die Gelder für die Förderung zur Verfügung gestellt werden. Sie fordern, dass die Bundesregierung künftig von Anfang an realistisch plant. „Die zusätzlichen Mittel sind richtig und nötig“, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitikern Katrin Uhlig. „Die Nachfrage nach effizienten Gebäuden und Klimaschutz ist da.“ Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) müsse aber verlässlich planen und die Förderung dauerhaft ausreichend ausstatten, statt immer wieder kurzfristig nachzuschießen. „Wer heute eine Sanierung plant, braucht Sicherheit – keine Zitterpartie um die Förderung“, betont sie.