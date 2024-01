Kinderserie für alle auf Netflix : Fairy Feminism

„Hilda“ erzählt eine feministische Saga von Freundschaft – auch für Erwachsene. Solche Geschichten helfen, sich eine bessere Welt vorzustellen.

„Hilda“ ist eine unkonventionelle Kinderserie oder eine Serie für Erwachsene, die noch immer Glitzersticker sammeln und Schmetterlingsnudeln essen. Also für alle, die ihr inneres Kind betrauern: this is for you.

Denn statt sich an Regeln zu halten, stürzt sich Hilda, ein junges Mädchen mit langen blaugefärbten Haaren, mit ihren Freun­d*in­nen in eine Welt voller Abenteuer, Begegnungen mit mystischen Kreaturen und gefährlicher Herausforderungen.

Egal, ob das Trio eine Trollinvasion verhindern muss oder das Geheimnis eines sprechenden Raben aufdeckt, sie halten zusammen und wollen vor allem eins: Harmonie und Verständnis zwischen Menschen und nicht menschlichen Wesen herstellen.

Im Gegensatz zu „Game of Thrones“, „Grimm“, aber auch „Arrow“ wird nicht um etwas oder jemanden gekämpft, kein Ort erobert oder um Macht gerungen. Nein, „Hilda“ ersetzt die altbekannte Heldensaga durch eine Erzählung, in der Freundschaft und Verständnis im Vordergrund stehen.

„Hilda“ dritte Staffel bei Netflix

Triefende einäugige Pilze

Die animierte Netflix-Serie geht nun schon in die dritte Staffel und eröffnet uns eine Welt, in der Feen nicht unbedingt klein und niedlich aussehen, sondern wie triefende einäugige Pilze. Und gleichzeitig gruselig aussehende Seemonster friedliebender sind, als auf den ersten Blick zu erwarten wäre.

Im Vordergrund steht dieses Mal Hildas Mutter, eine alleinerziehende Frau, die ihre rastlose Tochter bei den wildesten Reisen begleitet, auch wenn das oft lebensgefährliche Folgen für sie haben kann. Eine feministische Saga über Freun­d*in­nen­schaft und starke Mütter.

Imaginierte Geschichten wie die von Hilda, ihrer Familie und ihren Freundinnen sind notwendig, um sich eine bessere Welt vorzustellen. Denn wenn unsere Fantasie Figuren abseits von patriarchalen Rollenbildern erlaubt, werden sie auch in der Realität vorstellbar.