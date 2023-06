Kinder fragen, die taz antwortet : Wer ist stärker, Pippi oder Hulk?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Hanno, 4 Jahre alt.

Wow, das ist eine echt schwierige Frage. Bei jedem anderen Menschen außer bei Hulk würde man natürlich gleich sagen: Klar, Pippi ist stärker! Sowieso. Denn Pippi Langstrumpf ist die Stärkste überhaupt. Das stärkste Mädchen, das es gibt. Aber auch stärker als jeder Junge. Und sogar stärker als jeder Erwachsene. Pippi Langstrumpf kann zum Beispiel ein Pferd hochheben, das schafft sie ganz leicht. Und ein Pferd wiegt so viel wie ein Auto. Und ein Auto hochheben, das schafft sonst niemand. Höchstens ein Abschleppwagen, aber der hat ja einen Kran, und das zählt nicht. Also ist Pippi die Stärkste.

Eigentlich gibt es vielleicht auf der ganzen Welt überhaupt nur zwei Leute, die stärker als Pippi sind. Der eine ist Superman. Und der andere ist vielleicht schon auch Hulk. Denn gegen Hulk kommt überhaupt niemand an, auch kein Böser, noch nicht einmal der größte Dinosaurier würde gegen Hulk ankommen.

Aber jetzt wird es eben auch schwierig. Denn so richtig stark ist Hulk ja nur, wie du bestimmt weißt, wenn er wütend ist. Wenn er nicht wütend ist, ist er ja manchmal noch nicht einmal grün, sondern heißt Bruce Banner und ist ein ganz normaler Mann, der nicht besonders stark ist, dafür aber sehr klug. Also, stärker als dieser Bruce Banner ist Pippi auf jeden Fall, denn der kann bestimmt kein Pferd hochheben. Dafür kann er zum Beispiel besser rechnen als Pippi. Aber das wolltest du ja gar nicht wissen.

Hulk muss also ganz schön wütend sein, um stärker als Pippi zu sein. Und jetzt ist doch aber die Frage: Wann wird Hulk wütend? Ganz klar: Wenn er sauer ist, weil ihn jemand ärgert. Oder wenn er die Welt retten muss. Oder wenn jemand ihn hauen will oder ihm etwas wegnimmt. Dann wird er wütend.

Und jetzt überleg mal: Würde Pippi Langstrumpf so etwas tun? Das glaube ich nicht. Denn Pippi ist doch nett. Und total lustig. Und man kann viel Spaß mit ihr haben und Abenteuer erleben, so wie ihre Freunde Tommy und Annika das tun. Pippi würde also Hulk nie ärgern und auch nie wütend machen. Im Gegenteil, die beiden wären bestimmt ein gutes Team, deshalb braucht Hulk auch gar nicht stärker zu sein als Pippi.

Eines steht mal fest: Wenn ein Böser kommt, dann würden Pippi und Hulk volle Kanne zusammen gegen den kämpfen. Also, im Spiel natürlich. Und dann hätte kein Böser auch nur eine Chance. Denn zusammen sind Hulk und Pippi natürlich die Allerstärksten auf der ganzen Welt. Und wer was anderes sagt, der lügt nämlich und hat sowieso keine Ahnung.