Kinder fragen, die taz antwortet : Wie kommt der Zettel in den Keks?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Yara, 4 Jahre alt.

Der Glückskeks ist hart und du kommst nur an den Zettel, wenn du den Keks zerbrichst, stimmt’s? Also, wie kommt der da rein? Die Antwort: Du musst den Zettel zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Keks hineinlegen. Das erkläre ich dir.

Hast du schon einmal selbst gebacken? ­Zuerst rührst du dafür alle Zutaten zusammen, die in deinem Rezept stehen. So entsteht Teig, in unserem Fall: Keksteig. Diesen Teig kannst du mit einer Rolle platt ausrollen. Vielleicht kennst du das vom Plätzchenbacken für Weihnachten. Aus dem großen flachen Teig kannst du viele kleine Kreise ausstanzen. Dafür musst du ein Förmchen auf den Teig drücken. Etwa so groß wie ein Tassenboden sollte es sein. Die Teigkreise werden nun auf ein Backblech gelegt. Einmal an dem Regler vom Ofen gedreht, Blech hinein und schwups, es bäckt.

Jetzt sind wir schon nahe dran am Glückskeks, aber halt, das Wichtigste fehlt: der Zettel. Ein Glück muss der Teig eine Zeit im Ofen sein. Während der Backzeit kannst du dir die tollsten Sprüche ausdenken: „Es wird einmal im Monat Schokolade regnen“ oder „Bei jedem Spaziergang kommst du an einem Spielplatz vorbei“. Lass deiner Fantasie freien Lauf.

So, die letzten Minuten sind angebrochen. Du kannst dir schon mal ein Glas aus dem Schrank holen – das brauchen wir noch – und ins Backofenfenster schauen. Gleich müssen wir schnell sein. Wenn der Teig aus dem Ofen kommt, ist er noch heiß und weich. Warte noch ein paar Minuten, damit du dir nicht wehtust. Nun legst du einen Zettel in die Mitte eines Teigkreises und klappst den zu. Warmen, ­weichen Teig kannst du nämlich biegen.

Vom Keks zum Glückskeks

Und jetzt kommt das Glas ins Spiel. Vorsichtig löst du den gefalteten Glückskeks vom Blech. Dann knickst du ihn in der Mitte über den Rand vom Glas. Danach kannst du den Keks einfach ins Glas legen und dort abkühlen lassen. Während der Glückskeks kalt wird, wird er auch hart. Keiner kommt mehr an den Zettel, ohne den Keks kaputt zu machen. Und du kannst die anderen Kinder beeindrucken und sagen: Ich habe einen Zettel in den Keks hineingezaubert!

Erfunden wurde der Glückskeks übrigens von Menschen, die auf einer Insel leben. Die ist ganz weit weg von Deutschland und heißt Japan. Mittlerweile gibt es an vielen Orten Glückskeksbäcker, weil sich überall auf der Welt Menschen darüber freuen.

Hast du auch eine Frage? Dann schreib sie uns an: kinderfragen@taz.de