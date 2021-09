Kämpfe in Afghanistan : Taliban erklären Pandschir für erobert

Talibansprecher Mudschahid verkündet die „vollständige“ Eroberung des Pandschir-Tals. Die Nationale Widerstandsfront kündigt an, ihren Kampf fortzusetzen.

KABUL/BERLIN afp/taz | Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte verbliebene Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Pandschir-Tal sei „vollständig erobert“, erklärte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Montagmorgen. Die Nationale Widerstandsfront (NRF) kündigte indes an, ihren Kampf „fortzusetzen“.

„Mit diesem Sieg ist unser Land vollständig aus dem Sumpf des Krieges befreit“, erklärte Taliban-Sprecher Mudschahid. Die Taliban waren bereits am Wochenende im Pandschir-Tal vorgerückt. Sie meldeten schwere Kämpfe und Gebietsgewinn in der Provinz nordöstlich von Kabul.

Die Nationale Widerstandsfront erklärte am Montag, sie sei in „strategischen Positionen“ präsent. „Der Kampf gegen die Taliban und ihre Partner wird weitergehen“, hieß es von der Gruppe auf Twitter. Die Washington Post zitierte ein ungenannten Offiziellen der Widerstandfront, der einräumte, dass die Taliban Regierungsgebäude übernommen hätten. Die BBC hingegen zitierte Ali Maisam, einen Sprecher der Front, mit den Worten: „Die Taliban haben Pandschir nicht erobert. Ich weise die Behauptung der Taliban zurück.“

In der Nacht zum Montag hatten die Widerstandskämpfer bereits einen Waffenstillstand vorgeschlagen – ein Zeichen für die drohende Niederlage gegen die vorrückenden Taliban. Wie die NRF am Sonntagabend mitteilte, wurden bei den Kämpfen auch ihr Sprecher Fahim Daschty, einst Chefredakteur und Herausgeber der früheren Kabul Weekly, sowie ein General der Widerstandsgruppe getötet.

Hochburg des Widerstands

Das Pandschir-Tal von Kabul war bereits in den 90er Jahren eine Hochburg des Widerstands gegen die Islamisten und bislang noch nie unter deren Kontrolle. In den 80er Jahren war es auch schon den sowjetischen Besatzern nicht gelungen, den Widerstand dort zu brechen.

Vor drei Wochen formierte sich in dem Tal die NRF unter Führung des Sohnes des 2001 von al-Qaida getöteten afghanischen Kriegsherrn und Taliban-Gegners Ahmed Schah Massud sowie des ehemaligen Vizepräsidenten Amrullah Saleh. Letzterer hatte angesichts der Belagerung durch die Taliban vor einer humanitären Krise im Tal gewarnt.

Berichten auf Twitter zufolge, die bisher nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden konnten, kamen auf Seiten der Taliban jetzt pakistanische Drohnen aus türkischer Produktion zum Einsatz. Auch hätten die eingesetzten Elitetruppen der Taliban modernste Waffen und Fahrzeuge aus amerikanischer Produktion nutzen könnnen, die sie von der früheren afghanischen Armee übernommen hatten. Aufgrund seiner geografischen Beschaffenheit ist das Tal gut zu verteidigen und über Land nur sehr schwer und wenn überhaupt mit hohen Verlusten zu erobern.