Kabarettist Herbert Feuerstein ist tot : Deutschland verliert an Witz

Der Kabarettist Herbert Feuerstein ist im Alter von 83 Jahren gestorben. An der Seite von Harald Schmidt schrieb er deutsche Comedy-Geschichte.

KÖLN taz/dpa/afp | „Auch Behinderte haben ein Recht darauf, verarscht zu werden.“ Mit diesem Satz wird Herbert Feuerstein bis heute immer mal wieder von Aktivist*innen zitiert, die sich eine Abkehr von einer verkrampften Behandlung aufgrund ihrer Behinderung wünschen.

Am Dienstag, 6. Oktober ist der Kabarettist, Musiker und Journalist Herbert Feuerstein im Alter von 83 Jahren in Erftstadt in NRW gestorben. Bevor er in der Sendung „Schmidteinander“ an der Seite von Harald Schmidt berühmt wurde, arbeitete er zunächst als Journalist.

Geboren wurde Herbert Feuerstein am 15. Juni 1937 im österreichischen Zell am See. Nach dem Abitur begann er ein Musikstudium am Salzburger Mozarteum, das er jedoch nie abschloss.

Nachdem er einst aus dem Salzburger Mozarteum geflogen war, weil er die Komposition des damaligen Präsidenten der Festspiele verriss, ging er in die USA, wo er neun Jahre lang für die deutschsprachige New Yorker Staats-Zeitung arbeitete. Er lebte dort mit seiner ersten Frau Pearl Higa, die er 1960 heiratete.

Ab 1972 war er 20 Jahre lang der Chefredakteur der deutschen Ausgabe des Satiremagazins „MAD“ und prägte die zentralen Figur Alfred E. Neumann. „Ich bin ein ‚vaterlandsloser Geselle‘, der sich schon seit jungen Jahren nicht dem Land zugehörig fühlt, in dem er zufällig geboren wurde, sondern der ganzen Welt“, sagte Feuerstein einmal in einem Interview mit der Welt.

Mitbegründer deutscher Late-Night-Show

Größere Bekanntheit erlangte Feuerstein dann in den Achtzigerjahren durch seine TV-Auftritte, etwa durch die Ratesendung Psst in der er ab 1990 zu sehen war. An der Seite von Harald Schmidt bekam er erstmals Kultstatus durch seine Co-Moderation und als Chefautor von der Sendung Schmidteinander, die zum ersten Mal am 16. Dezember 1990 im Dritten Programm des WDRs lief. Feuerstein gilt dadurch als Mitbegründer der deutschen Late-Night-Show. In der Sendung ließ er sich viel von Harald Schmidt verarschen und wurde dabei schnell zum Publikumsliebling.

1997 schrieb Herbert Feuerstein Fernsehgeschichte, als er beim WDR zwölf Stunden am Stück die Live-Sendung Feuersteins Nacht moderierte. Im Vorfeld der Sendung sagte Feuerstein in der Harald Schmidt Show im September 1997: „Ob du jetzt zwölf Stunden einzeln machst, verteilt über mehrere Wochen oder zwölf hintereinander ist ja egal. Ich hab mir ausgerechnet: Ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe 43.800 Mal zwölf Stundenperioden hinter mich gebracht. Da kommt es doch auf eine mehr auch nicht an.“ 1998 gab es eine weitere zwölfstündige Auflage von Feuersteins Nacht.

Harald Schmidt sagte zum Tod Feuersteins gegenüber dem WDR: „Feuerstein war ein Genie – das hat er mir selbst gesagt, und ich habe es ihm bestätigt.“ Er hätte ihm während ihrer gemeinsamer Takshow-Zeit befohlen „zuerst zu sterben – jetzt ist es anders gekommen.“

Feuerstein hatte neben seinen Programmen auch Auftritte in zahlreichen TV-Filmen- und Kinoproduktionen, darunter 2001 in „Der Schuh des Manitu“ von Michael „Bully“ Herbig und in „Vollidiot“ von Tobi Baumann.

Zukünftige Legende Feuerstein

Der WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Feuersteins klugen Humor und seine herrliche Albernheit mit der er für viele unterhaltsame Fernseh- und Hörfunkstunden gesorgt habe – und fügte hinzu: „Wir bedanken uns bei Herbert Feuerstein nicht nur für ‚Schmidteinander‘, eine Kult-Show, die Fernsehgeschichte geschrieben hat und vieles geändert hat. So oft hat er uns zum Lachen gebracht. Heute sind wir traurig“, so Buhrow.

„Mails hat er immer unterschrieben mit: ‚zukünftige legende herbert feuerstein‘. recht hatte er!“, erinnert der Moderator und Comedian Klaas Heufer-Umlauf auf seinem Instagram-Account an den Komiker.

Von 2003 bis 2011 war Feuerstein häufig als Teil des Rateteams bei der Sat.1-Serie Genial Daneben zu sehen und überzeugte auch da mit seinem trockenen Humor. In TV-Produktionen wirkte er zuletzt 2013 mit. Während seiner langen Karriere erhielt der Komiker etliche renommierte Auszeichnungen, darunter den Bambi, den Grimme-Preis sowie den Deutschen Comedypreis.

2014 erschien unter dem Titel „Die neun Leben des Herrn F.“ seine Autobiografie, die seine Lebensstationen natürlich humorvoll aufführt: „In Salzburg versucht Herbert Feuerstein aufzuwachsen, wird aber nur 1,65“, heißt etwa das erste Kapitel des Buches. Gags über seine Größe waren ständiger Begleiter des Komikers. Heute wird Abschied von einem Kleinen Großem genommen, heißt es daher auch in vielen Erinnerungen.

Herbert Feuerstein lebte zuletzt mit seiner Frau, der Redakteurin Grit Bergmann, in Erftstadt in der Nähe von Köln und hatte sich in den vergangenen Jahren aus der Öffentlichkeit weitesgehend zurückgezogen.