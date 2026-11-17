Mary Robinson sagt, es habe auch früher schon Angriffe auf die Klimawissenschaft gegeben. „Aber ich habe noch nie eine solche Bedrohung wie jetzt erlebt.“ Robinson, 82 Jahre alt, war in den 1990ern Irlands erste weibliche Staatspräsidentin, dann UN-Kommissarin für Menschenrechte. Bei der Weltklimakonferenz COP31, die vor gut einer Woche im türkischen Antalya begonnen hat, macht sie sich nun für die Arbeit des UN-Klimarates IPCC stark.

„Der IPCC hat die Grundlage für die Klimadiplomatie der Vergangenheit geliefert“, sagt Robinson am Dienstagmittag in einem der Gebäude auf dem Konferenzgelände vor Journalist:innen. „Er ist weiterhin entscheidend für die Verhandlungen und sollte seinen nächsten Bericht in dem Zeitrahmen fertigstellen, auf den sich die internationale Gemeinschaft schon einmal geeinigt hat.“

Der Hintergrund: Kurz vor der COP31 war ein Streit im weltweit größten wissenschaftlichen Klimagremium hochgekocht. Eigentlich soll der IPCC bis 2028 seinen nächsten Sachstandsbericht vorlegen, in dem er den Stand der Klimaforschung für politische Macht­ha­be­r:in­nen zusammenträgt. 2028 steht die nächste globale Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Pariser Klimaziele an. Eine Gruppe von Staaten, zu denen Saudi-Arabien, China, Indien und Russland gehören, blockiert den Prozess – sie will die Veröffentlichung auf 2029 schieben.

Foto: taz Weltklima­konferenz in Antalya Vom 9. November an treffen sich Regierungen aus aller Welt, um über Klimakrise sowie Klimaschutz zu verhandeln – und darüber, wer zahlt. Die taz berichtet von vor Ort.

Diese Staaten hängen noch stark an fossilen Energien; viele haben sich schon in der Vergangenheit einen Namen als Bremser gemacht, die den Beschluss ehrgeiziger und verbindlicher Ziele bei Klimakonferenzen zu verhindern wussten. Bei der Weltklimakonferenz in der Türkei wollen dem IPCC nun andere Verhandlungsparteien den Rücken stärken und die Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans explizit in die Abschlusserklärung reinverhandeln.

Deutschland will den Weltklimarat verteidigen

Die Delegation aus Saudi-Arabien, dem größten Erdölexporteur der Welt, versuchte sich am Dienstag zu rechtfertigen. Sie wolle die Klimawissenschaft nicht verzögern, sondern „die wissenschaftliche Integrität und Inklusivität der IPCC-Bewertungen durch angemessene Veröffentlichtungsfristen“ wahren. Ver­hand­le­r:in­nen aus Indien argumentieren wiederum, der IPCC solle sich mehr Zeit lassen, um wissenschaftliche Expertise aus „Entwicklungsländern“ in den neuen Bericht einfließen zu lassen.

 An den IPCC-Berichten sind zum Beispiel hoch qualifizierte Wissenschaftler aus Indien beteiligt Laurence Tubiana, European Climate Foundation

Laurence Tubiana, Leiterin der European Climate Foundation und wichtige Unterhändlerin des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015, hält das für vorgeschoben. „Gerechtigkeit in der Wissenschaft ist sehr wichtig“, sagt sie kurz nach Robinson. „Aber an den IPCC-Berichten sind zum Beispiel hoch qualifizierte Wissenschaftler aus Indien beteiligt.“ Klimadiplomatie habe es ohnehin schwerer als noch vor ein paar Jahren, so Tubiana. Geopolitische Konflikte und steigende Lebenshaltungskosten hätten die Klimakrise aus dem Fokus gedrängt, Geld werde eher in Aufrüstung als in Klimaschutz und -forschung investiert.

Dazu kommt, dass viele „Entwicklungsländer“, als deren Fürsprecher sich zum Beispiel Indien gibt, am ursprünglichen Zeitplan festhalten wollen. Adão Soares Barbosa aus dem südostasiatischen Inselstaat Timor-Leste, Vorsitzender der Gruppe der Least Developed Countries, betont in Antalya: Der nächste IPCC-Bericht müsse pünktlich veröffentlicht werden, wenn die Weltgemeinschaft die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts wieder zurück zur kritischen 1,5-Grad-Grenze bringen wolle.

Ob es die Rückendeckung für den IPCC in den Abschlussbericht dieser Klimakonferenz schafft, ist noch schwer einzuschätzen. Der erste Entwurf, den die türkische COP-Präsidentschaft am Montag vorgestellt hat, enthält eine solche Formulierung – allerdings liste er praktisch alle Forderungen einzelner Staaten auf, auch solche, über die noch lange keine Einigkeit bestehe, schränkt Soares Barbosa ein.

Mary Robinson baut auf Deutschland: Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), der am Montag in Antalya angekommen war, hat versprochen, in den Verhandlungen über die Abschlusserklärung den IPCC, die Klimawissenschaft und das 1,5-Grad-Ziel zu verteidigen.