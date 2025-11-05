In Teilen der Linksjugend werden rabiat antiisraelische Positionen schon länger gepflegt. Nun hat sich der Parteinachwuchs der Linkspartei mit einem mit großer Mehrheit angenommenen Beschluss auch offiziell auf die Linie festgelegt. Kri­ti­ke­r:in­nen sehen die Grenze zum israelbezogenen Antisemitismus überschritten.

Konkret geht es um einen am Wochenende auf dem Bundeskongress der Linksjugend in Berlin beschlossenen Papier, in dem die „Revision unserer bisherigen Position in Bezug auf die israelische Staatspolitik“ verkündet wird.

Tatsächlich hatte die Linksjugend noch im vergangenen Jahr erklärt, „die Interessen aller Bevölkerungsgruppen in Israel und Palästina“ berücksichtigen zu wollen. In dem vom Berliner Landesverband eingebrachten Beschluss wird jetzt aufgeräumt mit solchen Differenzierungen, „von nun an“ soll es nur noch um die sogenannte Palästinasolidarität gehen. Selbstanklagen an die Organisation mit ihren rund 12.500 Mitgliedern inklusive.

So ist die Rede vom „historischen Versagen“ der Linksjugend, „den kolonialen und rassistischen Charakter des israelischen Staatsprojekts“ anzuerkennen, „der sich von seinen Anfängen bis heute in der Eroberung neuer Gebiete und in der Vertreibung ihrer Ein­woh­ne­r:in­nen ausdrückt“. Zudem wird „die Befreiung Palästinas als Teil einer breiteren demokratischen und sozialistischen Revolution“ im Nahen Osten halluziniert, „die den Imperialismus und Kapitalismus aus der Region herauswirft“.

Der Beschluss, der unschwer als Leugnung des Existenzrechts Israels gelesen werden kann, soll nicht nur neue Leitlinie für die Linksjugend sein. Er richtet sich auch an die Mutterpartei. „Unsere Partei“ wird in dem Papier ausdrücklich aufgefordert, ebenfalls ihr Versagen einzugestehen, Buße zu tun und umzukehren. Oder wie es hier heißt: „Es ist unsere Aufgabe als So­zia­lis­t:in­nen in Deutschland, die revolutionären Bewegungen in der Region zu unterstützen.“

Die Kritik aus dem Linken-Vorstand an der Aufforderung ließ nicht lange auf sich warten. „Die Position der Linken ist eine andere, und wir halten die der Linksjugend für falsch“, stellt die stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, Sabine Ritter, auf taz-Nachfrage klar. Für die Linke gebe „es Frieden nur, wenn alle Frieden finden“. Das bedeute, dass die Perspektive der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 dabei „immer mitgedacht“ werden müsse.

Ihr sei auch schleierhaft, von welchen „revolutionären Bewegungen“ die Linksjugend in Palästina ausgehe, sagt Ritter. Benannt werden sie in dem Beschluss nicht. Dass die Hamas und ihre Verbündeten als Teil davon verstanden werden, liegt nahe. Für Ritter ein No-Go: „Organisationen, die ihre eigene Bevölkerung unterdrücken, können keine Verbündeten für Linke sein.“ Der Linken-Vorstand befinde sich aktuell „im Austausch mit den Akteuren, wo das vergangene Wochenende kritisch aufgearbeitet wird“.

Denn auch ansonsten soll auf dem Bundeskongress nach Schilderungen von Teil­neh­me­r:in­nen das glatte Gegenteil der von der Linken zuletzt ausgerufenen „Kultur des Willkommens und der revolutionären Freundlichkeit“ zelebriert worden sein. Nicht zuletzt die – unter den fast 200 Delegierten deutlich in der Minderheit vertretenen – antisemitismuskritischen Delegierten klagten im Anschluss über einen komplett „unsolidarischen Umgang“.

Krawall statt Kompromiss

In einer Nachricht an ihren Linken-Landesvorstand berichten Thüringer Delegierte etwa von Ausgrenzungen, Anpöbeleien und Gewaltandrohungen während des Treffens. „Dieser Bundeskongress zeigt einen neuen Tiefpunkt in der Verbandskultur“, sie seien fassungslos, heißt es in dem Schreiben, das der taz vorliegt.

Auch Pit Klaves von der Linksjugend Sachsen bestätigt im Gespräch mit der taz Anfeindungen gegenüber den gerade in seinem Landesverband stärker vertretenen antisemitismuskritischen Stimmen. Klaves spricht von einer allgemein „schlechten und aufgeladenen Stimmung“ auf dem Bundeskongress. Bei ähnlich umstrittenen Anträgen habe die Linksjugend in der Vergangenheit immer noch einen für alle halbwegs tragbaren Kompromiss gefunden. „Das hat die Gegenseite jetzt gar nicht mehr interessiert.“

Klaves, der sich auch im Beauftragtenrat genannten Vorstand der sächsischen Linksjugend engagiert, will mit seinen Mit­strei­te­r:in­nen „die neue Verbandslage“ nun erst einmal intern diskutieren. „Klar ist, wir werden das nicht einfach so hinnehmen.“