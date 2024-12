G lauben Sie noch an den Weihnachtsmann? Eben. Von ähnlicher Güte ist die jüngste Märchenstunde des Kremls, mit der dieser die massiven Angriffe auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine begründet – pünktlich zum Christfest versteht sich. Besagte Objekte unterstützten den militärindustriellen Komplex in der Ukraine, heißt es da, alle Ziele seien erreicht worden.

Wahrscheinlich ist das auch die Rechtfertigung für den Angriff auf den Zentralmarkt in Nikopol mit mehreren Schwerstverletzten an diesem Donnerstag. Die südukrainische Großstadt liegt ohnehin unter russischem Dauerbeschuss. Auch da dürfte sich unter so manchem Gemüsestand wohl noch das eine oder andere Waffendepot finden lassen. Mehr Zynismus geht nicht.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich dieser jüngsten Angriffswelle die Frage gestellt, was noch inhumaner sein könnte. Aber würde jemand allen Ernstes von Russland derzeit etwas anderes erwarten? Die gezielte planmäßige Zerstörung von kritischer Infrastruktur ist fester Bestandteil der „Spezialoperation“. Frischfleisch hat Präsident Wladimir Putin offensichtlich noch genug. Hohe Verluste, ob bei den Nordkoreanern im Gebiet Kursk oder den eigenen Leuten: uninteressant. Die Waffenproduktion in Russland, das auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, läuft auf Hochtouren. Warum sollte es Moskau mit etwaigen Verhandlungslösungen eilig haben?

Derweil durchleiden die Ukrai­ne­r*in­nen ihren dritten Kriegswinter. Zu Erschöpfung gesellt sich die Angst, ob es nicht doch über den Kopf Kyjiws hinweg, zu einem Diktatfrieden kommen könnte. Die Furcht ist berechtigt. Von einem Konsens der europäischen Staaten kann keine Rede sein. Was von Donald Trump ab dem 20. Januar 2025 zu erwarten ist: unklar.

Klar hingegen ist, dass russische Truppen weiter bomben werden. Als nächstes symbolträchtiges Datum böte sich der 31. Dezember an. Frohes neues Jahr? Für die Menschen in der Ukraine wohl kaum.