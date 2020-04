Islamisten in NRW festgenommen : Mutmaßliche IS-Zelle ausgehoben

Fünf Männer aus Tadschikistan sollen Anschläge auf US-Streitkräfte und Einzelpersonen in Deutschland geplant haben. Nun wurden sie festgenommen.

BERLIN taz | Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Zelle des „Islamischen Staates“ haben Ermittler am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen vier Tadschiken festgenommen. Die Verdächtigen sollen gemeinsam mit einem bereits seit März 2019 inhaftierten weiteren Verdächtigen, Ravsan B., Anschläge auf Einrichtungen von US-Streitkräften in Deutschland oder auch Einzelpersonen geplant haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Morgen mit.

Demnach planten die Männer insbesondere einen Mordanschlag auf einen Menschen, der sich „aus Sicht der Beschuldigten islamkritisch in der Öffentlichkeit geäußert hatte“. Nach taz-Informationen soll es sich dabei um einen tadschikischen Dissidenten handeln. Die Person soll auch bereits durch einen der Beschuldigten ausgespäht worden sein. Ausgekundschaftet wurden zudem US-amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Deutschland. Wann und wie konkret zugeschlagen werden sollte, stand aber offenbar noch nicht fest.

Die Festnahmen fanden in Essen, Neuss und Siegen sowie im Kreis Heinsberg statt. Zudem wurden die Wohnungen der Beschuldigten sowie sechs weitere Objekte in NRW durchsucht.

Laut Ermittlungen sollen sich die Männer im Januar 2019 dem IS angeschlossen und in dessen Auftrag eine Zelle in Deutschland gegründet haben. Zunächst hatten sie demnach vor, nach Tadschikistan auszureisen, um dort an Kämpfen gegen die Regierung teilzunehmen. Doch schließlich entschieden sie sich, in Deutschland zuzuschlagen. Sie standen laut Bundesanwaltschaft dabei mit zwei hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und Afghanistan in Kontakt, von denen sie entsprechende Anweisungen erhielten.

Die Zelle hat sich laut Bundesanwaltschaft bereits scharfe Schusswaffen und Munition besorgt. Zudem beschaffte Ravsan B. Anleitungen für die Herstellung von Sprengvorrichtungen. Einige der notwendigen Materialen hatten die Verdächtigen bereits im Internet gekauft.

Zur Finanzierung ihrer Pläne hatten die Männer Geld gesammelt, B. soll zudem einen mit 40.000 US-Dollar dotierten Auftrag für einen Mordanschlag in Albanien angenommen haben. Dazu reiste B. gemeinsam mit einem weiteren Beschuldigten dorthin. Die Ausführung des Auftrags aber scheiterte und die beiden kamen nach Deutschland zurück.