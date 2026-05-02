Am Spielfeldrand in Berlin-Wilmersdorf stehen eine Mutter und ihr 16-jähriger Sohn, vor ihnen beginnt das Bezirksligaspiel Delay Sports Berlin gegen SV Stern Britz. Die etwa 250 Zuschauer wirken fast intim im Vergleich zum digitalen Publikum. Innerhalb einer Woche sehen über 310.000 Fans die Partie auf Youtube. Auf Instagram folgen Delay Sports mehr Menschen als manchem Bundesligisten wie Union Berlin oder St. Pauli.

Die Gesichter hinter dieser Reichweite sind die Streamer Elias Nerlich und Sidney Friede, die den Verein 2021 gründeten. Ihr Narrativ: Fußball aus purer Liebe. „Das ist alles andere als ein Konstrukt, um Geld zu verdienen“, beteuerte Nerlich 2025. Nach dem ersten Spiel drei Jahre zuvor sagte er: „Jeder Spieler, der in unserem Verein spielt, der bekommt keinen Cent. Der bekommt vielleicht nach dem Spiel ein kühles Blondes und einen Klaps von mir auf den Po, weil er ein geiles Spiel gemacht hat.“

Doch wer die reine Liebe zum Sport plakatiert, während er gleichzeitig ein hocheffizientes Medienimperium aufbaut, erntet zwangsläufig Skepsis. Fünf Jahre nach der Gründung steht nun eine Investition im zweistelligen Millionenbereich kurz vor dem Abschluss. Höchste Zeit für eine Bestandsaufnahme.

Schon die Vereinsidentität ist ein geschickter Schachzug in Sachen Markenpsychologie. Die Community durfte über Namen, Farben und Wappen abstimmen. Eine demokratische Partizipation, die faktisch primär der maximalen emotionalen Bindung dient. Besonders deutlich wird der Widerspruch beim Trikot. In der Startphase prangte die eigene Getränkemarke der Gründer auf der Brust. Aktuell trägt das Team das Logo der Deutschen Krebshilfe. Doch die Philanthropie fungiert hier lediglich als Platzhalter. Nerlich kündigte bereits offen an, dass dieses Logo bald auf den Ärmel weichen wird, sobald ein passender Sponsor gefunden ist.

90 Minuten in eine Richtung

Es ist eine etappenweise Kommerzialisierung. Erst macht man den Fan zum Mitgestalter, um ihn später als Teil einer hocheffizienten Werbefläche zu vermarkten. Wer dieses Gefühl der Zugehörigkeit auch physisch tragen will, muss tief in die Tasche greifen. Das Trikot, in dem die Spieler heute in Wilmersdorf auflaufen, kostet im Fanshop stolze 97,10 Euro. Damit ist das Jersey teurer als das der meisten Bundesligisten. Auf dem Feld erinnert das rot-goldene Design an die Triplesaison des FC Bayern 2013. Auch das 90 Minuten nur auf ein Tor gespielt wird ist bayernlike.

„Wie steht’s gleich noch mal?“, fragt Delay-Trainer und Ex-Profi Kevin Pannewitz seine Bank. Die Partie endet 8:0. Es ist ein bekanntes Skript. Seit dem Ligastart 2022 hat die Mannschaft 98 von 104 Spielen gewonnen, bei einem Torverhältnis von 700:76. So wirkt der vierte Aufstieg in Serie wie eine bloße Formalität und die sportliche Dominanz wie das notwendige Beiwerk, um die Erzählung vom ehrlichen Fußball aufrechtzuerhalten.

„Wir haben einen Kader, mit dem können wir Oberliga spielen“, meint Torwart Lukas Betz. Ein Blick in die Viten der Spieler gibt ihm recht: Viele schnupperten bereits Oberliga- und Regionalligaluft, Spielmacher Sidney Friede stand einst im Bundesligakader von Hertha BSC. Für die meisten Akteure ist daher der Wechsel sportlich ein klarer Rückschritt. „Ehrlich gesagt, frage ich mich selber manchmal, warum Spieler aus höheren Ligen auf Geld und sportlichen Anreiz verzichten und zu uns kommen“, meint der sportliche Leiter Andreas Schild.

Offiziell fließen keine Gehälter. Es lockt die indirekte Aussicht auf Monetarisierung. „Ich glaube, einige erhoffen sich hier mehr vom Social-Media-Bereich, als dann wirklich möglich ist“, erklärt Schild. Lukas Betz ergänzt: „Der Traum vom Fußballprofi hat halt nicht geklappt. Delay ist eine zweite Bühne. Die Präsenz in den sozialen Medien ist attraktiv. Da muss man nicht drüber lügen.“

Privilegien zum Start

Auch der Berliner Fußballverband lässt sich gern blenden. Dass der Klub durch eine Sondergenehmigung die übliche dreijährige Wartezeit in der Freizeitliga überspringen durfte, war der erste Hinweis, dass eine große Reichweite Sonderrechte verspricht. BFV-Pressesprecher Martin Meyer begründet den Schritt mit dem Ziel, „sich professionell und innovativ im Verband aufstellen zu wollen“. Doch die harmonische Ehe zwischen Verband und Verein bekam zuletzt Risse.

Neulich hatte sich Delay-Präsident Elias Nerlich über eine Rotsperre beschwert. „Rote Karte? Ja. Sperre? Ja. Fünf Spiele? Nein. Die alten Säcke da mögen uns nicht.“ Laut Andreas Schild erhielt der BFV daraufhin Drohnachrichten. Der Verein verurteilte das allerdings scharf. Martin Meyer vom BFV schildert: „Ich kann bestätigen, dass wir Nachrichten von Fans bekommen haben, die sich mit dem Urteil nicht zufrieden gezeigt haben, aber ich kann nicht den Zusammenhang herstellen, ob das durch die Botschaften von Elias Nerlich passiert ist oder aus eigenem Antrieb. Das wäre unseriös.“

Es wirkt, als wolle der BFV die Eskalation mit dem Medienriesen tunlichst vermeiden. So hat der Verband trotz der nicht ganz sachlichen Kritik die Sperre auf drei Spiele reduziert. Und spätestens nachdem man sich zu „guten und konstruktiven Gesprächen“ getroffen hat, herrscht offiziell wieder Harmonie.

Selbst die Bezirksligagegner sind Fans. Aus purer Not stehen sie Spalier. „Wir sind ein kleiner Verein. Jeder Euro, der da reinkommt zählt“, meint ein Vereinsverantwortlicher. Ein anderer sagt: „Wir haben mehr Eintrittskarten und Wurstsemmeln verkauft. Das sind Einnahmen, die wir bei keinem anderen Spiel sonst hatten.“ Wo auch eine gesunde Skepsis gegenüber der Eventisierung des Amateurfußballs herrschen könnte, regiert pragmatische Gier. Die erhöhten Einnahmen schmecken den klammen Kiezklubs gut. So degradieren sich die Vereine zu Statisten der Delay-Show.

Trainingslager im DFB-Homeground

Delay Sports ist derweil längst auf der Durchreise. In dieser Saison lud Adidas die Mannschaft zum Sommertrainingslager nach Herzogenaurach ein, wo sonst die deutschen Nationalmannschaften kampieren. Im Winter ging es zu einem gesponserten Trainingslager nach Ägypten, wobei die Spieler ihre Flüge selbst zahlen mussten. Das größte Problem bleibt die fehlende Infrastruktur.

„Wir haben keine Heimat“, konstatiert Schild. So sind die Expansionsmöglichkeiten begrenzt, dennoch wächst der Verein rasant. Neben drei Herrenmannschaften und zwei Jugendmannschaften soll nun ab nächster Saison die erste Frauenmannschaft an den Start gehen. Mit den Frauen möchte man mittel- bis langfristig in die Regionalliga.

In Berlin herrscht ein massiver Sportstättennotstand. Die meisten Vereine müssen sich ihren Platz mit anderen Vereinen teilen. Bisher auch Delay Sports, der nun eine Alternativlösung parat hat. Nach der Insolvenz des FC Viktoria 1889 Berlin will der Verein das 83.000 Quadratmeter große Areal übernehmen. Über 20 Millionen Euro sollen in den Kauf und in die Renovierung investiert werden.

Die Verantwortlichen träumen von vier Fußballplätzen, einer Sporthalle, Veranstaltungsräumen, einem Burger-Restaurant und einer Dönerbude. Das Geld soll durch Sponsoren, Merch und Events erwirtschaftet werden. Präsident Nerlich ruft bereits zum Trikotkauf auf, um das Projekt zu finanzieren.

Hier klafft die Lücke zwischen Romantik und Ambition endgültig auf. Das „kühle Blonde und der Klaps auf den Po“ waren das Fundament, doch das Ziel ist ein privates Sportimperium, das mit dem klassischen Vereinswesen nur noch den Namen teilt. Delay Sports wird sich entscheiden müssen. Bewahrt man den Kern der Kumpelfolklore oder lässt man sie zur Marketinghülse für das nächste Großinvestment verkommen? Aktuell sieht es so aus, als würde der Berliner Breitensport nicht bereichert, sondern als Content-Kulisse privatisiert werden. In Wilmersdorf wird zwar noch Fußball gespielt, aber eigentlich geht es längst um etwas anderes: die kühle Effizienz eines Vereins auf Durchreise.