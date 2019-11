Indigene Umweltschützerin in Mexiko

Wo ist Irma Galindo Barrios?

Irma Galindo Barrios wehrte sich gegen Abholzung in ihrer Region in Oaxaca, Mexiko. Sie wurde bedroht. Jetzt ist die 36-Jährige spurlos verschwunden.

OAXACA DE JUÁREZ taz | Irma Galindo Barrios wusste genau, dass sie sich in Gefahr befand. „Seit Tagen sind selbst meine Nachbarn hinter mir her“, schrieb die mexikanische Umweltschützerin vor drei Wochen auf Facebook, betonte aber zugleich: „Ich kenne keine Angst.“

Wenige Tage später, am 10. November, verschwand die 36-jährige Aktivistin aus dem südlichen Bundesstaat Oaxaca spurlos. Darüber informierten am Dienstag Menschenrechtsverteidigerinnen und Angehörige der Verschwundenen. Über soziale Netzwerke verbreiteten sie das Bild von Galindo Barrios und forderten die Staatsanwaltschaft auf, sich des Falles anzunehmen.

Die Umweltschützerin kämpft gegen die Abholzung des Waldes in ihrer Heimat, der indigen geprägten Region Mixteca. Bereits 2017 war sie nach eigenen Angaben von Vertretern der örtlichen Regierung bedroht worden, nachdem sie Fotos von der Fällung von Bäumen veröffentlicht hatte.

Im vergangenen Jahr meldete sie den illegalen Holzschlag von Edelhölzern beim mexikanischen Umweltministerium, bekam jedoch nie eine Antwort. Ebenso wenig reagierte die Ombudstelle für Menschenrechte in Oaxaca, nachdem sie 2018 dort Drohungen gegen ihre Person angezeigt hatte.

Eines der gefährlichsten Länder für Umweltaktivisten

Vor ihrem Verschwinden berichtete sie Freunden, dass sie erneut von lokalen Holzfällern angegriffen worden sei. Sie hatte dem Bürgermeister ihres Heimatbezirks San Esteban Atatlahuca vorgeworfen, mit Gewalt zu verhindern, dass sich Dörfer der Zerstörung des Waldes widersetzten. In den vergangenen Monaten kam es in der Region wegen Agrarkonflikten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen ein Mensch getötet wurde.

Irma Galindo Barrios Foto: privat

Häufig arbeiten in Mexiko beim illegalen Holzschlag und anderen widerrechtlichen Aneignungen von Land und Rohstoffen Lokalregierungen, Polizisten, Kriminelle und Unternehmer zusammen. So auch in der Region Mixteca, wo es auch wegen des Drogenanbaus immer wieder zu bewaffnet ausgetragenen Konflikten kommt. Opfer dieser Auseinandersetzungen werden nicht selten indigene Gemeinden, die sich gegen die Zerstörung ihrer natürlichen Grundlagen zur Wehr setzen.

Zu den bekanntesten Angriffen auf Umweltaktivisten in Mexiko zählt 2019 die Ermordung des Nahua-Indigenen Samir Flores Soberanes. Flores, der im Februar von Unbekannten vor seinem Haus erschossen wurde, war ein Anführer des Widerstands gegen ein Dampfkraftwerk südlich von Mexiko-Stadt.

Vor einem Jahr wurde im nördlichen Bundesstaat Chihuahua Julián Carrillo ermordet. Er hatte den Bergbau und den Holzschlag durch Großgrundbesitzer angeprangert.

Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten. 2019 wurden nach Angaben von Amnesty International (AI) bereits zwölf Menschen ermordet, weil sie sich gegen infrastrukturelle Großprojekte, Bergbau oder Holzschlag eingesetzt hatten.

AI hat deshalb im Oktober eine Kampagne mit dem Titel „Erhebt die Stimme für Umweltschützerinnen und Umweltschützer in Mexiko“ ins Leben gerufen. Man wolle damit auch auf den unschätzbaren Beitrag der Aktivisten im Kampf gegen den exzessiven Abbau von Rohstoffen, industrielle Verseuchung und den Klimawandel hinweisen, erklärte die AI-Amerika-Sprecherin Erika Guevara Rosas.