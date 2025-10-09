Grimme Online Award: Preisträger lehnen Award ab
Zwei Preisträger der Auszeichnung für Netzjournalismus lehnen den Preis ab. Hintergrund ist der Streit über die Ehrung einer Nahost-Aktivistin.
Neben dem Sonderpreis wählte die GOA-Jury aus 26 nominierten Beiträgen acht weitere Formate aus. Der Festakt zum 25. GOA fand erstmals im ehemaligen Colosseum-Musical-Theater in Essen statt. Nach dem Willen der neuen Grimme-Chefin Çiğdem Uzunoğlu soll Essen möglichst ein fester Standort für die Auszeichnung werden.
„Wir hoffen auf eine reflektierte Aufarbeitung, damit wir weiter an diesen Preis glauben können. Solange wir das nicht können, stellen wir diesen Preis hier hin und hoffen, uns vielleicht irgendwann wiederzusehen und uns irgendwann wieder richtig zu freuen“, sagte Riesewick und stellte den Preis auf das Rednerpult. Dann verließen beide die Bühne. Ein Grimme-Mitarbeiter nahm den Preis an sich.
Preis bleibt auf Rednerpult stehen
Die Ehrung für Scheytt hatte nicht das Grimme-Institut, sondern der vom Institut unabhängige Förderverein „Verein der Freunde des Adolf-Grimme-Preises“ ausgesprochen. Als Kritik und Antisemitismus-Vorwürfe gegen Scheytt laut geworden waren, hatte der Förderverein die Ehrung aber wieder zurückgenommen, obwohl Teile der Jury dem widersprachen. Das sorgte für heftige Proteste, die sich auch gegen das Grimme-Institut selbst richteten.
Grimme-Chefin Çiğdem Uzunoğlu hatte den Konflikt zu Beginn des Festaktes selbst angesprochen. Die Entscheidung des Vereins zur Aberkennung sei „formal betrachtet ein Fehler“, sagte sie. Das Institut habe auf den Vorgang keinerlei Einfluss genommen. Sie wolle nun eine offene Debatte zu dem Thema führen, versprach sie. Die Unabhängigkeit von Jurys werde bei Grimme ohne Ausnahmen respektiert. Uzunoğlu kündigte außerdem an, dass das Institut sich künftig organisatorisch vom Förderverein komplett trennen werde.
Die Ankündigung von Uzunoğlu reiche nicht aus. Die Aberkennung der Ehrung sei ein massiver Angriff auf die Unabhängigkeit einer Juryentscheidung durch Druck von Außenstehenden, sagte Block. Die Grimme-Chefin habe sich demgegenüber versteckt, warf Riesewieck ihr vor.
Unter den weiteren ausgezeichneten Online-Angeboten befassen sich mehrere mit Themen rund um Gesundheit, Lifestyle und Ernährung. Den GOA erhielten etwa der Instagram-Kanal „Little Monsters“ (WDR) zum Trend-Thema mentale Gesundheit. Ausgezeichnet wurde auch der TikTok-Kanal „Know & Grow“ (SWR für funk). Mit aufwendig produzierten Videos würden Fitness- und Gesundheitsmythen entlarvt. Das Angebot erreiche eine Zielgruppe, an die klassische Medien kaum noch herankommen, teilte die Jury mit.
Viele Angebote zu Gesundheit und Lifestyle
Einen weiteren Preis erhielt der Instagram-Kanal „Gynaekollege“ des Arztes und Journalisten Mertcan Usluer. Er bietet Aufklärung über den menschlichen Körper, insbesondere zum Thema „gynäkologische Gesundheit“.
Auszeichnungen gingen an den Instagram-Kanal „Femizide stoppen“, der Morde an Frauen dokumentiert, und an das Social Media-Angebot „Barrierebrecher“ - einer Gruppe von Menschen mit Behinderung. Sie nutzten die Möglichkeiten des Internets „um hautnahe und aufrüttelnde Einblicke in den Alltag von Menschen mit verschiedensten Behinderungen zu geben“, lobte die Jury.
In der Kategorie Information wurde der Podcast „Parlamentsrevue“ ausgezeichnet. Die Initiatorin Sabrina Gehder nehme ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit viel Liebe zum Detail mit in die Plenardebatten des Bundestags und schaffe es, die Parlamentsarbeit anschaulich darzustellen - alles ohne eine große Redaktion.
Einen Preis gab es schließlich für „Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig“ - ein Spiel, in dem User in verschiedene historische Charaktere schlüpfen und Szenen aus der Endphase der DDR „durchspielen“ können. Ausgezeichnet wurde auch der „Erfinder“ des nicht kommerziellen Microblogging-Dienstes Mastodon, Eugen Rochko.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert