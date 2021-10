Gewalttat im Oberlinhaus : Mordprozess hat begonnen

Im April 2021 soll eine Mitarbeiterin eines Wohnheims in Potsdam vier Menschen mit Behinderung getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Heimtücke vor.

POTSDAM taz/epd/dpa | Ihre Namen konnte man in den meisten Medienberichten vom April 2021 nicht lesen: Lucille H., Martina W., Christian S. und Andreas K.. Geteilt wurden die Namen erst in sozialen Netzwerken im Gedenken an die vier getöteten Menschen mit Behinderung aus Potsdam. Viel weiß man über sie und ihre Leben nicht. In der Berichterstattung über die schreckliche Gewalttat am 28. April 2021 im Oberlinhaus, einer diakonischen Wohnungseinrichtung für Menschen mit Behinderung, dominierte die Frage nach dem Warum, der Fokus wurde auf die mutmaßliche Täterin gelegt.

In vielen Medien wurde daraufhin der ableistische Erklärungsansatz der Überforderung der nun Angeklagten Pflegerin Ines Andrea K. angebracht. Betroffene wehrten sich gegen die Darstellung, dass eine solche Tat mit Worten wie „Erlösung“ in Verbindung gebracht wird. Erst spät kamen in Berichten auch Menschen mit Behinderung zu Wort.

Am Landgericht Potsdam hat am Dienstag der Prozess gegen Ines Andrea K. begonnen. Der 52-Jährigen, die seit mehr als 30 Jahren im Babelsberger Thusnelda-von-Saldern-Haus gearbeitet hat, wird vierfacher Mord und versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen. In der Tatnacht soll sie insgesamt fünf Be­woh­ne­r*in­nen mit einem Messer angegriffen haben, zwei davon mehrfach. Vier Menschen starben, eine 42-jährige Frau überlebte schwer verletzt. Die mutmaßliche Täterin wurde noch in der Tatnacht festgenommen und am Folgetag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft geht von verminderter Schuldfähigkeit aus.

Für den Strafprozess gegen die Angeklagte sind zehn Prozesstage bis zum 9. Dezember angesetzt. Das Gericht gab an, dass 41 Zeu­g*in­nen geladen werden, darunter mehrere Sachverständige wie eine Psychiaterin und drei Rechtsmediziner*innen.

Beim Prozessauftakt am Potsdamer Landgericht war die Angeklagte anwesend und sprach zu Beginn über ihre Kindheit. Ihrer Aussage zufolge habe sie schon als Kind psychische Probleme und eine konfliktreiche Beziehung zu ihrer Mutter gehabt. Zuvor verlas Staatsanwältin Maria Stiller die Anklage und warf der ehemaligen Pflegekraft Heimtücke vor. „Ihr war bewusst gewesen, dass es sich bei den fünf Geschädigten um schwerst behinderte Menschen handelte, die nicht in der Lage waren, sich zu wehren oder Hilfe zu rufen“, sagte Staatsanwältin Stiller. Die Wehrlosigkeit der Be­woh­ne­r*in­nen habe die Angeklagte ausgenutzt.

Mord wird laut Strafgesetzbuch mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet. Im Falle erheblich verminderter Schuldfähigkeit kann das Strafmaß verringert werden, die Mindeststrafe liegt dann bei drei Jahren. Grund dafür kann eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung sein. (lig)