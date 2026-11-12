Gen Z Decoded Was fehlt Gen Z in den Medien?

Medienhäuser wollen junge Zielgruppen erreichen – doch fühlen sich junge Menschen von ihrer Berichterstattung überhaupt angesprochen? In der vierten Folge von „Gen Z Decoded“ erzählen Kathi und Sophie, was ihnen in klassischen Medien fehlt.

Sie sprechen über Themen, Perspektiven und Darstellungsformen, die aus ihrer Sicht zu kurz kommen, und darüber, wie junge Menschen in der Berichterstattung dargestellt werden. Was stört sie daran, wie über ihre Generation gesprochen wird? Und wann entsteht tatsächlich das Gefühl: Diese Geschichte hat etwas mit meinem Leben zu tun?

Außerdem geht es ums Geld: Was müsste Journalismus bieten, damit die beiden bereit wären, dafür zu bezahlen? Und was würden sie als Erstes verändern, wenn sie selbst eine Redaktion leiten könnten?

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Über die Serie

Über die Generation Z wird viel geschrieben und gemutmaßt: zu handysüchtig, zu unpolitisch, zu empfindlich, zu wenig interessiert an klassischen Nachrichten. Dabei gibt es „die junge Zielgruppe“ so gar nicht – auch innerhalb der Gen Z unterscheiden sich Informationsverhalten, Interessen und Mediennutzung erheblich.

Genau hier setzt „Gen Z Decoded“ an. Statt junge Menschen von außen zu analysieren, spricht Moderatorin Pauline Tillmann mit zwei Vertreterinnen dieser Generation: Eva Katharina „Kathi“ Puschmann, 22, und Sophie Wieners, 23, beide Mitglieder der Südkurier-Jugendredaktion in Konstanz.

In sechs rund 15-minütigen Folgen erzählen Kathi und Sophie aus ihrem eigenen Alltag, ordnen Beobachtungen ein und hinterfragen gängige Vorstellungen über ihre Generation. Es geht nicht darum, stellvertretend für eine ganze Generation zu sprechen, sondern zwei persönliche Perspektiven sichtbar zu machen und dadurch ein differenzierteres Bild zu ermöglichen.

„Gen Z Decoded“ ist eine Podcastreihe des Formats „Freie Rede“ der taz panterstiftung, die im Rahmen des Nachwuchsprojekts 2026 lokal und konstruktiv der taz panterstiftung entstanden ist.