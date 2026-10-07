Gen Z Decoded Wie informiert sich Gen Z?

Nachrichten sind immer verfügbar – aber bedeutet das auch, dass junge Menschen besser informiert sind? In der ersten Folge von „Gen Z Decoded“ sprechen Kathi Puschmann und Sophie Wieners darüber, wie sie morgens erfahren, was in der Welt passiert und welche Rolle Social Media dabei spielt.

Sie erzählen, ob sie gezielt bestimmte Medien ansteuern oder Nachrichten eher zufällig im Feed begegnen, ob sie noch ganze Artikel lesen und auf welche Medienangebote sie nicht verzichten möchten. Dabei wird deutlich: Zwischen bewusster Nachrichtennutzung und beiläufigem Scrollen gibt es viele Abstufungen.

Außerdem geht es um die Frage, ob Kathi und Sophie bereit wären, für digitale journalistische Inhalte zu bezahlen – und wann aus der ständigen Verfügbarkeit von Informationen Überforderung wird.

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Über die Serie

Über die Generation Z wird viel geschrieben und gemutmaßt: zu handysüchtig, zu unpolitisch, zu empfindlich, zu wenig interessiert an klassischen Nachrichten. Dabei gibt es „die junge Zielgruppe“ so gar nicht – auch innerhalb der Gen Z unterscheiden sich Informationsverhalten, Interessen und Mediennutzung erheblich.

Genau hier setzt „Gen Z Decoded“ an. Statt junge Menschen von außen zu analysieren, spricht Moderatorin Pauline Tillmann mit zwei Vertreterinnen dieser Generation: Eva Katharina „Kathi“ Puschmann, 22, und Sophie Wieners, 23, beide Mitglieder der Südkurier-Jugendredaktion in Konstanz.

In sechs rund 15-minütigen Folgen erzählen Kathi und Sophie aus ihrem eigenen Alltag, ordnen Beobachtungen ein und hinterfragen gängige Vorstellungen über ihre Generation. Es geht nicht darum, stellvertretend für eine ganze Generation zu sprechen, sondern zwei persönliche Perspektiven sichtbar zu machen und dadurch ein differenzierteres Bild zu ermöglichen.

„Gen Z Decoded“ ist eine Podcastreihe des Formats „Freie Rede“ der taz panterstiftung, die im Rahmen des Nachwuchsprojekts 2026 lokal und konstruktiv der taz panterstiftung entstanden ist.