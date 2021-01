Gefühle in der Coronapandemie : Wiederentdeckung der Sehnsucht

Wenn Tristesse und Trostlosigkeit herrschen, muss man sich sein kleines Paradies selbst bauen. Manchmal reicht auch schon die bloße Vorstellung davon.

Wenn ich in diesen Tagen durch die Online­nachrichtenseiten scrolle, taucht ein Begriff besonders häufig auf: die Sehnsucht. Von der „Sehnsucht nach Entspannung“ lese ich dann, der „Sehnsucht nach Geselligkeit“ oder der „Sehnsucht nach Zirkusluft“ – und bin sicher nicht die Einzige, die sich angesprochen fühlt.

Seit knapp einem Jahr ist das Gefühl der Sehnsucht omnipräsent, auch wenn wir uns natürlich nach ganz verschiedenen Dingen sehnen: manche nach Fußballgucken im Stadion, Gruppenmeditationen oder einem Strandurlaub an der Algarve, andere nach Frankfurter Kranz bei den Großeltern, Kölner Karneval oder nach der Sekunde, wenn im Club der Bass einsetzt.

Ich selbst sehne mich gerade am meisten nach Theaterbesuchen, nach dieser wunderbaren Mischung aus schwitzenden Körpern, mäandernden Textpassagen und ästhetischer Revolte. Weil mich einfach nichts so sehr auf neue Gedanken bringt und nur wenig so glücklich macht wie diese seltenen magischen Theatermomente, bei denen ich mich wirklich verstanden fühle. Wie in einer Szene, an die ich gerade oft denken muss: Benny Claessens stakst im Gorki-Theater als verlorenes Teenagermädchen über die Bühne und singt „Born to Die“ von Lana Del Rey, die Lyrics liest er von seinem Smartphone ab.

Unendlich kitschig war das, aber auch so präzise dargestellt, dass es mich an mein eigenes Verlorenheitsgefühl als 15-Jährige erinnerte. Ein Gefühl, das seit der Coronapandemie manchmal wieder ziemlich präsent ist.

Ein Kaffee in der U-Bahn!

Auch nach Umarmungen mit Freun­d:in­nen und Besuchen bei meinen Eltern sehne ich mich, nach dem Essen in meiner Lieblingspizzeria und dem hauseigenen Jack Russell Terrier, der es sich dort gerne neben meinem Tisch bequem macht, nach Roadtrips durch Europa und nach ganz profaner Normalität. Was gäbe ich dafür, mal wieder von Angesicht zu Angesicht streiten zu können oder in der U-Bahn einen Kaffee zu trinken!

Doch wie so oft merkt man erst im Nachhinein, wie gut man es eigentlich hatte und dass man viel zu viel für selbstverständlich gehalten hat, das sich aktuell so unerreichbar anfühlt. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass bei den meisten von uns das Gegenteil von Sehnsucht vorherrschte – ein Gefühl von Übersättigung.

Statt um Bedarfsdeckung ging es unserer Gesellschaft längst nur noch um Bedarfsweckung. Überall blitzten und blinkten uns Freizeit- und Konsumangebote wie die verlockendsten Möglichkeiten an, mal flüsterten, mal schrien sie: Sei dabei! Kauf mich! Ich mache dich glücklich! Und wehe den Tagen, an denen alles auf einmal auf uns einstürmte, da hätten wir uns manchmal am liebsten heulend auf den Boden geworfen wie vom Kindergeburtstag überreizte Vierjährige.

Gleichzeitig hatte alles immer schöner, schneller und ergreifender sein müssen, damit wir überhaupt noch etwas spürten. Das Abhandensein von Sehnsucht hatte uns nicht nur überdrüssig, sondern auch maßlos gemacht. Es war einfach zu viel des Guten gewesen, wie bei einem „All you can eat“-Büffet, das nach anfänglicher Euphorie ja oft in ein zwanghaftes „Alles muss probiert werden“ ausartet.

Kurzum: Wir hatten oft alles und wollten nichts oder nichts mehr richtig – und dann war das große Fressen mit einem Mal vorbei.

Im Prinzip ähnelte unser präpandemischer Gemütszustand dem der Kugelmenschen, mit denen Platon in seinem Werk „Symposion“ den Ursprung der Sehnsucht zu erklären versucht. Diese Kugelmenschen galten mit ihren vier Händen, vier Füßen und zwei Gesichtern als vollkommene Wesen und wollten in ihrem Übermut die Götter angreifen. Doch die kamen den Kugelmenschen zuvor und teilten sie zur Strafe in zwei Hälften, von denen die eine seitdem nach der anderen sucht, um sich mit ihr zu vereinen.

Ist es nicht auch bei uns so, dass mit dem Wegfall unseres bisherigen Lebens auch ein Großteil unserer Identität verloren ging? Eine Identität, die lange Zeit allerdings kaum Luft bekam, so sehr wie wir sie mit Plunder, Ramsch und scheinbaren Verpflichtungen zugekleistert haben. Und die sich vielleicht erst jetzt richtig ausbilden kann, wenn wir anhand unserer nun auftauchenden Sehnsüchte erkennen, was uns wirklich wichtig ist.

Deshalb ist es auch keine große Überraschung, dass die Sehnsucht immer dann ihre Hochphase hatte, wenn die Zeiten besonders mies und schrecklich waren. Sobald Unsicherheit, Krieg und Krankheit herrschten, zogen sich die Menschen in ihr Innerstes zurück, von wo aus sie gefahrlos zu ausgedehnten Reisen in die Fantasie aufbrechen und von so schönen Dingen wie der Liebe und der Natur träumen konnten. Nicht umsonst gilt die Sehnsucht als eine der wichtigsten Triebfedern der Romantik und brachte etliche Romane, Kompositionen und Gemälde hervor, voll mit unerreichbaren Geliebten und verwunschenen Wäldern.

„Hätten die Nüchternen / Einmal gekostet / Alles verließen sie / Und setzten sich zu uns / An den Tisch der Sehnsucht / Der nie leer wird“ heißt es in einem frühromantischen Liedtext von Novalis. Sechs Zeilen, die eigentlich vom Geheimnis der ewigen Liebe handeln – aber ebenso eindrucksvoll verdeutlichen, dass Hingabe an die Sehnsucht in einer Phase des Mangels eine echte Linderung sein kann.

Denn wo Tristesse und Trostlosigkeit herrschen, muss man sich sein kleines Paradies eben selbst bauen, und das muss ja nicht gleich mit den Händen zu greifen sein. Manchmal reicht auch schon die bloße Vorstellung davon; während man sich nach etwas sehnt, erlebt man es im Grunde ja schon; zwar nur in der Vorstellung, aber Corona hat uns bescheidener gemacht.

Wie man sich einen solchen Trostort erschafft, erfährt man in einem der schönsten Kinderbücher unserer Zeit: in „Frederick“. Darin erzählt der Maler und Schriftsteller Leo Lionni die Geschichte eines Mäuserichs. Während die anderen Mäuse emsig Vorräte für den Winter herbeischaffen, sitzt Frederick scheinbar bloß faul herum. Als die Mäuse ihn fragen, warum er nicht mithelfe, erklärt er ihnen, dass er statt Vorräte Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammele. Lauter Dinge also, die für das Überstehen der kalten, grauen Jahreszeit ja ebenso wichtig sind.

Und haben nicht auch wir in unserem bisherigen Leben ganz viele Sonnenstrahlen und Farben und Wörter gesammelt, an denen wir uns jetzt, wo es gerade so schrecklich kalt ist, ganz wunderbar wärmen können? Jede Menge unvergessliche Momente, an die wir am besten dann herankommen, wenn wir einen Augenblick innehalten und uns sehnsüchtig zurück erinnern an eine Zeit, in der das meiste so viel unbeschwerter war als heute.

Die Spur wieder aufnehmen

Vielleicht ist die Wiederentdeckung der Sehnsucht sogar eines der wichtigsten Instrumente, das unserem Selbst jetzt beim Überleben hilft – und das nicht nur wegen seiner nostalgischen Komponente, sondern auch wegen seines großen utopischen Moments. Denn neben dem bittersüßen Verlangen nach etwas, das bereits war, gibt es ja auch immer das Verlangen nach etwas, das noch sein wird.

Solange beim Sinnieren das Herz nur ein wenig schneller schlägt und die Fingerspitzen ein bisschen kribbeln, weiß man, dass man auf der richtigen Spur ist. Eine Spur, die man nach dem Ende der Pandemie wieder aufnehmen kann und dann hoffentlich mit weniger Nonsens zumüllt als zuvor und mehr wertschätzen kann als früher.

Und bis es so weit ist, reichen mitunter auch bloß fünf Minuten Hingabe an die Sehnsucht, an das schönste Gefühl dieser Zeit. Damit die Welt nicht mehr ganz so dystopisch erscheint.