Gedenken in der Rosenstraße

Die Gegenwart der Vergangenheit

In der Rosenstraße protestierten Frauen 1943 erfolgreich gegen die Deportation ihrer jüdischen Ehemänner. Beim aktuellen Gedenken geht es auch um heute.

Die Straßen sind gesperrt, der Tramverkehr ist unterbrochen. Menschen laufen am Donnerstagnachmittag in Berlin-Mitte zur Rosenstraße. Einige schweigen, andere unterhalten sich mit gedämpfter Stimme. Zum Gedenken an die Rosenstraßen-Proteste vor 77 Jahren machen sie einen Schweigemarsch von der Großen Hamburger Straße bis zur Rosenstraße. Am 27. Februar 1943 wurden mehrere Tausend Juden und Jüdinnen festgenommen und im ehemaligen Wohlfahrtsamt der Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße 2–4 inhaftiert.

„Männer in langen Ledermänteln und Stiefeln kamen frühmorgens und haben meinen Vater abgeholt“, erzählt Sylvia Diefenbach. Sie war fünfeinhalb, als die Männer verhaftet wurden. Ihre Mutter und viele andere Frauen demonstrierten tagelang gegen die Deportationen. Ab dem 6. März 1943 wurden die Männer nach und nach freigelassen. Als ihr Vater nach Hause kam, erzählte er, dass die Wärter gesagt hätten: „Dieses Mal lassen wir euch laufen, nächstes Mal seid ihr dran.“

In der Rosenstraße versammeln sich die Menschen um das Denkmal der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger. Seit 1995 steht dort der „Block der Frauen“ zum Gedenken an den mutigen Widerstand. Blumen und Kieselsteine liegen vor der mehrteiligen Skulptur. Eva Maleglewi ist mit ihrer Schwester da: „Unser Großvater war in der Rosenstraße inhaftiert.“ Besonders heute sei es wichtig, an solchen Kundgebungen teilzunehmen, sagt sie: „Man muss ein Zeichen setzen gegen rechts.“

In der Rosenstraße wird der Opfer des Holocausts gedacht, aber auch an die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen erinnert, an Rassismus, Hass und die Morde in Hanau. „Wenn ich mir die Verrohung der Sprache in unserer Gesellschaft anschaue, bereitet mir das Angst“, ergreift Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Wort und fährt fort: „Sowohl Halle als auch Hanau sind die Konsequenzen einer solchen Entwicklung.“

Auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ist gekommen und mahnt: „Es reicht nicht, dass wir hier solche Veranstaltungen durchführen. Überzeugen müssen wir diejenigen, die nicht hier sind und die es angesichts unserer aktuellen Lage in unserem Land immer noch nicht für nötig halten, hierherzukommen.“