Wie mehrere Medien berichteten, wurde AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider der Weg zur Gedenkveranstaltung an den rechtsextremistischen Anschlag in Halle versperrt. Der in Sachsen-Anhalt frisch gewählte Vizelandtagspräsidenten Tillschneider hatte zuvor angekündigt, an der Veranstaltung teilzunehmen.

An der Blockade beteiligt waren Ak­ti­vis­t:in­nen der Jüdischen Studierendenunion, die mit einer Menschenkette dem AfD-Politiker den Zutritt zur Synagoge versperrten. Tillschneider beschwerte sich, er sei eingeladen worden. Gegenüber der Jüdischen Allgemeinen sagte der Gemeindevorsitzende Max Privorozki, es sei eine öffentliche Veranstaltung gewesen, eine persönliche Einladung an Tillschneider habe es nicht gegeben.

Bei dem Anschlag vor sieben Jahren, am 9. Oktober 2019, feierte die Gemeinde gerade Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag, in der Synagoge mitten in Halle, als ein bewaffneter Mann versuchte, das Gebäude zu stürmen und die 52 Menschen darin zu erschießen. Er scheiterte. Stattdessen schoss er willkürlich auf Passant:innen, tötete erst Jana L., dann Kevin S. und verletzte weitere Personen.