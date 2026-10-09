piwik no script img

Gedenken an Anschlag in HalleMenschenkette blockiert AfD-Mann Tillschneider

Jüdische Studierende haben sich dem neuen Landtagsvizepräsidenten Hans-Thomas Tillschneider in den Weg gestellt. Der rechtsextreme AfD-Vordenker war beim Gedenken an den rechtsextremistischen Anschlag aufgetaucht.

Diesen Artikel teilen
Vertreter der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands versperren vor Hans-Thomas Tillschneider (AfD), stellvertretender Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt, den Eingang zur Synagoge in Halle (Saale). Tillschneider wollte am Gedenken für die Opfer des antisemitischen und rechtsextremen Terroranschlags von 2019 teilnehmen.
Hat AfD-Mann Hans-Thomas Tillschneider überrascht: Rechtsextreme bei Gedenken an rechtsextremistischen Anschlag nicht willkommen

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Wie mehrere Medien berichteten, wurde AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider der Weg zur Gedenkveranstaltung an den rechtsextremistischen Anschlag in Halle versperrt. Der in Sachsen-Anhalt frisch gewählte Vizelandtagspräsidenten Tillschneider hatte zuvor angekündigt, an der Veranstaltung teilzunehmen.

An der Blockade beteiligt waren Ak­ti­vis­t:in­nen der Jüdischen Studierendenunion, die mit einer Menschenkette dem AfD-Politiker den Zutritt zur Synagoge versperrten. Tillschneider beschwerte sich, er sei eingeladen worden. Gegenüber der Jüdischen Allgemeinen sagte der Gemeindevorsitzende Max Privorozki, es sei eine öffentliche Veranstaltung gewesen, eine persönliche Einladung an Tillschneider habe es nicht gegeben.

Bei dem Anschlag vor sieben Jahren, am 9. Oktober 2019, feierte die Gemeinde gerade Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag, in der Synagoge mitten in Halle, als ein bewaffneter Mann versuchte, das Gebäude zu stürmen und die 52 Menschen darin zu erschießen. Er scheiterte. Stattdessen schoss er willkürlich auf Passant:innen, tötete erst Jana L., dann Kevin S. und verletzte weitere Personen.

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit

10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“ Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden

meistkommentiert