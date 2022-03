GEW ruft zum Warnstreik am 7. April: Mündliches Abi mal ohne Lehrer

Corona-Tests sind in Schulen weiter drei Mal in der Woche vorgeschrieben, von Freitag an auch für geimpfte und genesene Personen – egal ob Schüler, Lehrkräfte oder andere Angestellte. Die Maskenpflicht in Schulen fällt dagegen weg. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) plädierte am Dienstag aber dafür, freiwillig Maske zu tragen.

Am 1. April laufen die meisten Coronaregeln nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz in Berlin aus. Bestehen bleibt eine Maskenpflicht im ÖPNV sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. (dpa, taz)