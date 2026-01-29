piwik no script img

Barbara Oertel

Russland erreicht nicht wie gewünscht seine Kampfziele – und wählt seine Angriffsziele gezielter aus. Zusätzlich zu den üblichen Bombardierungen.

Aufwärmen beim Food-Truck: Alltagsszene in Kyiv, UKraine am 26. Januar Foto: Valentyn Ogirenko/reuters

Z ugegeben, der Mann hat Humor: Juri Uschakow, außenpolitischer Berater von Wladimir Putin, hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen, zu einem Treffen mit dem Kremlchef nach Moskau zu reisen. Sollte Selenskyj auf diese Offerte eingehen, könnte er es wohl bei dem Erwerb eines One-Way-Tickets bewenden lassen. Womit wir beim Thema Friedensgespräche wären. Diese sogenannten Verhandlungen, die seit Monaten stattfinden – zuletzt und auch demnächst wieder in Abu Dhabi – verdienen diesen Titel nicht. US-Außenminister Marco Rubio hat am Mittwoch dieser Woche scharfsinnig festgestellt, dass der Status des Donbass nach wie vor ein Problem sei und von einer Brücke gesprochen, die die Beteiligten noch nicht überquert hätten.

Aus gutem Grund: Da Moskau unbeirrt an seiner Forderung festhält, den im Osten der Ukraine befindlichen ganzen Donbass eingemeinden zu wollen, würde dieser Schritt nur eins bedeuten. Millionen Ukrai­ne­r*in­nen ins Verderben zu stürzen und Russland einen Freifahrtschein für künftige Feldzüge auszustellen. Offensichtlich dämmert es Moskau, dass dieses Maximalziel – eine Anmaßung an sich – auf dem sogenannten Verhandlungsweg so einfach wohl nicht zu erreichen ist. Ergo wird die Kampfstrategie entsprechend erweitert – soviel Flexibilität muss ein.

Offensichtlich reicht es nicht mehr, die Ukraine Nacht für Nacht mit Bomben- und Drohnenterror zu überziehen – mit dem Nebeneffekt, dass die Menschen den Kältetod sterben. Vielmehr werden die Angriffsziele sorgsamer ausgesucht – wie zuletzt ein Passagierzug in Charkiw.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Und die westlichen Verbündeten Kyjiws? Sie reden und reden … Die Einlassungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, ein EU-Beitritt der Ukraine 2027 sei unmöglich, braucht niemand. Dass dem so ist, weiß übrigens auch Selenskyj ganz genau. Doch für ihn steht der EU-Beitritt synonym für Sicherheitsgarantien. Davon ist im Moment leider wenig zu hören, dabei sind sie für Kyjiw existenziell. Worauf warten wir? Auf noch mehr Tote und weiter sinkende Temperaturen? Es ist eine Schande!

Barbara Oertel

 Ressortleiterin Ausland
Geboren 1964, ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion.
