Fortsetzung von „The Handmaid's Tale“Fundis gegen Frauen

In der theokratischen Diktatur Gilead ist es göttliche Aufgabe und zugleich Segen einer Frau, Kinder zu bekommen. Auch für die 14-jährige Agnes MacKenzie (Chase Infiniti). Sie wartet gespannt auf ihre erste Periode. Bleibt diese aus, ist Agnes wertlos. In der Schule übt sie nicht etwa Lesen und Schreiben, sondern Kochen, Sticken und Haushaltsführung. Dort lernen die Töchter der Elite wie sie, was eine gute Ehefrau ausmacht.

Vier Jahre nach der Handlung der sechsten und finalen Staffel von „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“, die vergangenes Jahr erschienen ist, nimmt die Fortsetzung „The Testaments: die Zeuginnen“ die Fans mit zurück in den totalitären amerikanischen Staat Gilead. Im Mittelpunkt der Handlung der 10-teiligen Serie von Bruce Miller, deren erste drei Folgen am vergangenen Mittwoch auf Disney+ erschienen sind, stehen die beiden jungen Mädchen Agnes und Daisy.

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Als adoptierte Tochter eines Kommandanten kommt Agnes aus der Oberschicht Gileads, scheint völlig indoktriniert zu sein – und bringt dennoch eine turbulente Vergangenheit mit sich. Aufmerksame Zu­schaue­r:in­nen dürften Agnes als Junes verlorene Tochter Hannah wiedererkennen – ihre Mutter war Protagonistin des Originals.

Agnes trifft in der Schule auf Daisy (Lucy Halliday), eine Waise, die als Konvertitin aus dem benachbarten Kanada eingereist ist. Die aber auch eine enge Beziehung zu Rebellen pflegt, die gegen das fundamentalistische Regime kämpfen.

Die Serie „The Testaments: Die Zeuginnen“, auf Disney+

Wie ihr Vorgänger beruht die Serie auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood, weicht jedoch von der Romanvorlage ab. Atwoods Kernaussage bleibt dabei bestehen. Ihre dystopische Version der Zukunft mahnt vor den Gefahren des religiösen Extremismus – und ist heute aufgrund wachsenden Fundamentalismus und frauenfeindlicher Politik aktueller denn je. Wie in der Serie festgestellt wird: Ein Regime wie Gilead entsteht nicht über Nacht.