Kuala Lumpur AFP | Vor mehr als einem Jahrzehnt verschwand der Malaysia-Airlines-Flug MH370 von den Radarschirmen – nun wurde auch die jüngste Suchaktion vorerst eingestellt. Sie solle aber Ende des Jahres wieder aufgenommen werden, kündigte Malaysias Verkehrsminister Anthony Loke an. MH370 mit 239 Menschen an Bord war 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking spurlos verschwunden. Es begann die größte Suchaktion der Luftfahrtgeschichte – bisher erfolglos.

„Die Operation wurde vorerst eingestellt und wird Ende des Jahres wieder aufgenommen“, sagte Loke in einer Sprachaufnahme, die sein Berater am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP übermittelte. „Im Moment ist nicht die richtige Jahreszeit.“ Zugleich zeigte sich der Verkehrsminister unsicher, ob das Flugzeugwrack je gefunden wird. „Niemand kann es vorhersagen.“

Der vorläufige Abbruch erfolgte nur einen Monat, nachdem die Behörden den Beginn einer erneuten Suchaktion durch das Spezial-Unternehmen Ocean Infinity verkündet hatten. Dieses hatte bereits 2018 erfolglos nach dem Wrack gesucht, in diesem Jahr wurde es mit einem neuen Versuch beauftragt. Dieser wurde nun erst einmal unterbrochen.

Die Boeing 777 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 8. März 2014 über dem Indischen Ozean plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Experten vermuten, dass die Maschine vom Kurs abwich und nach stundenlangem Flug mit leerem Tank in den südlichen Indischen Ozean stürzte. Von den 239 Menschen an Bord waren 153 Chinesen.