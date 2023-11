Firmenimperium von René Benko : Signa Holding beantragt Insolvenz

Eine Last-Minute-Suche nach Investoren blieb erfolglos: Die Dachgesellschaft ist zahlungsunfähig und kündigt eine Restrukturierung an.

WIEN taz | Nun ist es offiziell: Die Signa Holding des österreichischen Investors René Benko meldet Insolvenz an. Seit Wochen befand sich die Immobiliengruppe im Abwärtsstrudel, nun scheiterte offenbar auch eine Last-Minute-Suche nach Investoren.

Am Mittwochvormittag beantragte die Signa Holding, Dachgesellschaft von Hunderten Tochterfirmen, am Handelsgericht Wien die Annahme eines Sanierungsplans. „Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sanierung soll wie berichtet Arndt Geiwitz durchführen, der bereits andere schwierige Insolvenzen wie jene von Schlecker (2012) und Galeria Karstadt Kaufhof (2020) abgewickelt hatte.

Wie seit längerem bekannt, leidet Signa leidet unter enormen Liquiditätsproblemen. Mehrere Großbaustellen wie der Hamburger Elbtower stehen seit Wochen still, weil offene Rechnungen nicht beglichen werden können. Schon am Donnerstag wird eine 200 Millionen schwere Anleihe fällig, bis Jahresende bräuchte die Signa rund 500 Millionen Euro für ausstehende Zahlungen. Bereits am vergangenen Freitag hatte die erste Signa-Tochter, die Signa Real Estate Management Germany, Insolvenz am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht.

Als Ursachen für die Insolvenz nennt Signa in der aktuellen Pressemitteilung äußere Umstände. Der Retailbereich, vor allem der stationäre Einzelhandel, sei „in den letzten Jahren aufgrund externer Faktoren in Europa stark unter Druck geraten“. Auch im Immobilienbereich hätten sich „externe Faktoren“ negativ ausgewirkt, heißt es weiter – gemeint ist wohl das Ende der Nullzinspolitik.

Kaufhauskette Galeria droht dritte Insolvenz

Eigene Fehler räumt das Unternehmen nicht ein, nähere Informationen zu den Hintergründen und weiteren Schritten gab es auf taz-Anfrage nicht. Wie auch Benko selbst halten sich auch die Signa-Eigentümer und Geldgeber seit Wochen bedeckt.

Experten wie der deutsche Ökonom Gerrit Heinemann rechnen damit, dass nun in kürzester Zeit auch andere große Signa-Töchter in den Konkurs gehen könnten. Etwa die Signa Prime, wo die Filetstücke wie der Hamburger Elbtower oder das Park Hyatt Vienna liegen. Auf der Kippe steht auch die Kaufhauskette Galeria, die nun zum dritten Mal in Insolvenz rutschen könnte.

Unklar ist weiterhin die Rolle von Österreichs Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, einem Sozialdemokraten, der dem Signa Holding-Aufsichtsrats vorsaß. Dort sitzt neben Bankvertretern – unter anderem ehemalige führende Mitarbeiter von Raiffeisen Bank International und Bank Austria, beides große Geldgeber der Signa – auch die frühere Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn (ÖVP).

Warum offenbar niemand im Aufsichtsrat die Probleme, die sich seit langem ankündigten, kommen sah, könnte künftig auch die Gerichte beschäftigen. Medienberichten zufolge erwägen mehrere Gläubiger, rechtlich gegen Benko vorzugehen. Die Rede ist von Insolvenzverschleppung, da sich finanzielle Schwierigkeiten bereits im Vorjahr angekündigt haben: 505 Millionen Euro habe der Verlust der Holding betragen, berichtete das Magazin „News“ unter Verweis auf den noch unveröffentlichten Jahresabschluss 2022. Die Verbindlichkeiten seien im selben Zeitraum von 634 Millionen auf knapp zwei Milliarden angestiegen.

Ungemach könnte auf René Benko auch im Parlament zukommen. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ planen einen Untersuchungsausschuss, der die mögliche Bevorzugung ÖVP-naher Milliardäre überprüfen will. Namentlich genannt wurde bei der Ankündigung auch Benko, der für seine guten Beziehungen zu Ex-Kanzler Sebastian Kurz bekannt ist. Kurz wiederum zählt offenbar selbst zu den Gläubigern – er hat Signa 1,5 Millionen Euro geliehen, wie die österreichische Tageszeitung Kurier berichtet.