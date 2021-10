Erwartung an die neue Koalition: IHK will Berlin wieder hochfahren

Nach tagelangen Sondierungen über eine Regierungsbildung in Berlin stehen nun erste wichtige Entscheidungen an. Die SPD als Siegerin der Abgeordnetenhauswahl am 26. September und die Grünen als zweitstärkste Partei wollen am Freitag darüber beraten, mit welchen anderen Parteien sie in Dreierkonstellation weitere Sondierungsgespräche führen wollen. Ein entsprechender Beschluss der Parteigremien könnte vorentscheidend sein für später folgende Koalitionsverhandlungen.

Die Grünen ließen Skepsis erkennen im Hinblick auf ein Bündnis mit der FDP. Ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sprach nach dem Treffen mit den Liberalen von einem guten Gespräch. „Aber es wären natürlich schon weite Wege, die wir noch zu gehen hätten“, fügte sie hinzu. Parallel dazu warb nun auch ein zweiter Aufruf von Akteuren aus Politik und Gesellschaft, weitermachen.berlin, für Rot-Grün-Rot. Das hatte bereits das Bündnis munizipalismus-berlin.de gefordert. (dpa, taz)