piwik no script img

Erfolg für Wald­schüt­ze­rNestlé verzichtet auf Papier aus nordschwedischen Wäldern

Der Lebensmittelkonzern will kein Holz mehr von Europas größtem Waldbesitzer SCA kaufen. Umweltschützer hoffen, dass weitere Unternehmen folgen.

Das Logo des Lebensmittelkonzerns Nestle
Der Lebensmittelkonzern Nestlé kauft künftig keinen Frischfaser-Zellstoff mehr, der aus den Wäldern im Norden Schwedens stammt Foto: Pierre Albouy/rtr
Anne Diekhoff

Von

Anne Diekhoff aus Härnösand

Sie kämpfen gegen die Abholzung alter Wälder, und damit gegen die seit Jahrzehnten geltende Normalität in Schweden. Wenn Umwelt- und Klimaschutzargumente nicht gehört werden, dann hoffentlich ökonomische: Mit diesem Gedanken richten schwedische Waldschutz-Organisationen eine Kampagne direkt an die Kunden der schwedischen Holz-Industrie. Nun meldeten sie das Erreichen eines Etappenziels: Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé will künftig auf den Kauf von Frischfaser-Zellstoff aus den Wäldern im Norden verzichten.

„Wir haben entschieden, den Bezug von Frischfasern von Anbietern zu beenden, die in Kontroversen in Nordschweden verwickelt sind“, teilte der Konzern selbst auf seiner Website mit mit. Mit „Kontroversen“ bezieht sich Nestlé auf die kontinuierlichen Vorwürfe verschiedener Gruppen gegen Waldkonzerne wie SCA. Der nutze die schwachen schwedischen Waldgesetze und Schutzmechanismen aus, sagt etwa die Gruppe „Skydda Skogen“ („Schützt den Wald“), zerstöre immer mehr Naturwälder und damit nicht zuletzt auch die Lebensgrundlage der samischen Rentierhalter.

Der Name „Nestlé“ ist inzwischen durchgestrichen auf der Kampagnen-Website, mit der Skydda Skogen und Greenpeace seit Ende Oktober Unterschriften sammelten in der Absicht, den Druck auf die großen Kunden zu verstärken. Vor einem Jahr hatten die Organisationen Nestlé-Vertreter und die weiterer Kunden zu einer Tour durch SCA-eigene Wälder eingeladen.

Nun also machte der Lebensmittelkonzern seine Entscheidung öffentlich – nicht ohne zu betonen, dass Papier-Rohstoff aus Nordschweden nur einen kleinen Anteil des Gesamtbedarfs ausmache, im vergangenen Jahr demnach 1,72 Prozent. Bis Ende März solle dieser Anteil zu 95 Prozent durch Rohstoff aus anderen Quellen ersetzt werden.

Signal an die Regierung

Den schwedischen Organisationen geht es um den großen Namen hinter der Entscheidung. „Für uns ist das ein Zeichen, dass die schwedische Waldindustrie nicht den Standards genügt. Ein Zeichen, dass Kunden keine kontroversen Rohwaren wollen, bei deren Herstellung die Rechte indigener Völker verletzt und Naturwerte zerstört werden“, sagt Daniel Rutschman von Skydda Skogen der taz.

Die Regierung soll verstehen, dass der bisherige Weg langfristig niemandem nützt – nicht einmal der Industrie

Die Hoffnung sei, dass weitere Unternehmen dem Beispiel folgen, wenn ein so großer Konzern Nordschweden als Kunde verlasse. So soll am Ende auch die Regierung verstehen, dass der bisherige Weg langfristig niemandem nütze – nicht einmal der Industrie.

Die Geschichte vom grünen Gold aus unendlichen Wäldern ist allerdings tief verankert in der schwedischen Gesellschaft. Bäume wachsen wieder, weshalb die Industrie sich als nachhaltig präsentiert.

Die liberalkonservative Regierung hatte erst kürzlich die Ergebnisse einer von ihr beauftragten Untersuchung zur Zukunft der Waldindustrie vorgestellt. Darin ging es vor allem um die weitere Steigerung der Produktivität. „Eine ganze Reihe schlechter Vorschläge, die alle davon handelten, den Waldschutz zu verschlechtern und die Holzproduktion zu steigern“, so sieht es Waldschützer Rutschman. Die Untersuchung sei eine reine Auftragsarbeit für die Waldindustrie. Im kommenden Jahr sind in Schweden Wahlen – aber selbst bei einem Regierungswechsel werde die Waldsituation „höchstens etwas weniger schlimm“. Auch die Sozialdemokraten hätten vor allem die Industrie im Blick.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wald #Schweden #Holz #Umweltschutz #Samen #Nestlé
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Gunnar Strömmer
Absenkung der Strafmündigkeit Schweden schickt bald 13-jährige Kinder in den Knast

Die rechtskonservative Koalition in Schweden wagt ein „Experiment“, um gegen Bandenkriminalität vorzugehen: Kinder ab 13 Jahren sollen ins Gefängnis gehen.

Von Anne Diekhoff
Luftaufnahme über einem herzförmigen Teich im Herbstwald mit gelben Herbstfarben, Schweden, Skandinavien
Abholzen schwedischer Wälder Holzkonzern greift Nachhaltigkeit an

Europas größter privater Waldbesitzer SCA verzichtet in Schweden auf die anerkannte FSC-Zertifizierung. Die lege zu viel Wert auf Artenschutz.

Von Anne Diekhoff
Per Mikael Åhrén steht im Wald
Aktiv gegen Abholzung in Schweden Wald und weg

In Schweden verlieren samische Rentierhalter Weidegebiete. Schuld ist auch intensive Forstwirtschaft. Besuch bei Familie Åhrén und Umweltaktivist:innen.

Von Anne Diekhoff
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
2
Massaker an Zivilisten in Darfur Europa trägt eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen
3
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
4
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“
5
Kampf gegen die Erderhitzung Danke, China!
6
Sollte Alkohol höher besteuert werden? Prost und Contrabier