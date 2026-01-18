piwik no script img

Erbe der Preußenmonarchie diskutierenSchwappt eine royale Welle über die Republik?

Auf dem Potsdamer Symposium „Die Hohenzollernmonarchie als nationales Erbe“ beobachtete man eine schleichende Renaissance „preußischer Tugenden“.

Philipp Scheidemann steht an einem offenen Fenster und spricht. Das Foto stellt vermutlich 10 Jahre später nach, wie Scheidemann am 9. November 1918 die Republik ausrief.
„Das Alte und Morsche, die Monarchie“ sei zusammengebrochen, verkündete 1918 Philipp Scheidemann in Berlin. Stimmt das heute? Foto: United Archives/imago
Ingo Arend

Von

Ingo Arend

„Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik!“ Im Sinne des Jubelrufs, den der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Reichstages ausstieß, war es eher nicht, als Matthias Platzeck, ehemaliger SPD-Ministerpräsident Brandenburgs, kürzlich seinen Einzug in den Stiftungsrat der Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz bekanntgab.

Er zieht nämlich nicht als einer von sechs öffentlichen Vertretern in die Stiftung. Sie soll nach endlosem Streit mit der öffentlichen Hand die Kunstschätze des gestürzten preußischen Kaiserhauses verwalten. Nein, er tut dies als Vertreter des Hauses Hohenzollern – auf ausdrücklichen Wunsch von Georg Friedrich Prinz von Preußen.

Dass ausgerechnet ein Sozialdemokrat den Stützbalken für das Goodwill-Instrument einer dubiosen Monarchie spielen will, irritiert zwar. Eine neue, besorgniserregende „Präsenz des Monarchischen“, nach der am Wochenende in Potsdam die Tagung „Pro Gloria et Patria“ des dortigen Brandenburg Museums fragte, lässt sich daraus aber nicht ableiten.

Trotz dem Bau des Berliner „Disney-Schlosses, wie der Historiker Magnus Brechtken während auf dem Symposium ironisch geißelte, trotz dem Wiederaufbau der nazistisch kontaminierten Potsdamer Garnisonkirche, die dem Architekturwissenschaftler Philip Oswalt ein Dorn im Auge ist, trotz der im März bevorstehenden Wiedereröffnung der restaurierten Hohenzollerngruft im Berliner Dom schwappt derzeit keine royale Welle über die Republik. Zumindest keine derartige „Preußen-Welle“, wie sie sich im Gefolge der Berliner Ausstellung „Preußen – eine Bilanz“ 1981 auftat.

Häh, Preußenkönige als Kulturrevolutionäre?

Auch wenn die Geschichtswissenschaft nach Meinung Brechtkens der „Verklärung“ Preußens Vorschub geleistet habe, weil sie dem Historiker Christopher Clark nicht energisch genug entgegengetreten sei. Der hatte mit seinem Buch „Die Schlafwandler“ 2012 versucht, die Schuld des Deutschen Reiches am Ersten Weltkrieg zu relativieren. Ein politisch-kulturelles Massenphänomen ist die Monarchie nicht. Da kann die AfD die Preußenkönige gerade als „Kulturrevolutionäre“ noch so entdecken und ihr „Preußenfest“ feiern.

Die Spuren einer gescheiterten Monarchie sind heute womöglich mehr in der schleichenden Renaissance „Preußischer Tugenden“ zu finden. Zu denen zählt der Historiker Tillmann Bendikowski die „Alles-oder-Nichts“-Haltung, mit der Friedrich II. seine ruchlosen Schlesischen Kriege gewann, oder der Glaube an den autoritären Staat. Für die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger, Rektorin des Berliner Wissenschaftskollegs, sind es der „Geist toxischer Männlichkeit, Misogynie und Anticourtoisie“.

Und für die kalifornischen Tech-Milliardäre sollten am besten CEO-Monarchen die Welt regieren. All das sind aber keine preußischen Spezialitäten mehr, sondern inzwischen globales Gemeingut. So wie Donald Trump in seinem explosiven Narzissmus auf dem Besitz Grönlands beharrt, erinnert er fatal an den „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I., den brutalen Vater des Schlesien-Räubers Friedrich II. Mit Blick auf sein sandiges Königreich befand der royale Wüterich und Promoter des Soldatenzopfes: „Alles ist meins.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Prinz von Preußen #Preußen #Berliner Schloss #Garnisonkirche #SPD #AfD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen sitzen auf einer Treppe an einem Gewässer, im Wasser spiegelt sich die Fassade eines Gebäudes
Freitreppe am Berliner Schloss Neue Freiheit am Fluss

Am Berliner Schloss soll eine Freitreppe hinunter zur Spree entstehen. Sie könnte dazu anregen, am Wasser neu über die Stadt nachzudenken.

Von Uwe Rada
Wolfram Weimer und Georg Friedrich Prinz von Preußen stehen vor der Fassade des Schlosses Sanssouci
Streit mit Hohenzollern beigelegt Fünf Tabakdosen für ein Halleluja

Die Erben der Hohenzollernfamilie haben sich schlecht benommen. Dennoch werden sie mit Einfluss und Werten in Millionenhöhe belohnt.

Von Andreas Fanizadeh
Passanten (Bewegungsunschärfe) sind vor dem Turm der Garnisonkirche in der Innenstadt unterwegs.
Garnisonkirche in Potsdam Chronik des Wiederaufbaus

Auf Initiative eines Rechtsradikalen ist der Turm der Garnisonkirche wiederaufgebaut worden. Gelder dafür kamen vor allem vom Bund.

Von Julia Hubernagel
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ökonom über die USA unter Trump „Das System ist gekippt“
2
Pro-Palästina-Demo in Connewitz Aufgeheizte Stimmung, keine Festnahmen
3
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
4
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
5
Tödlicher Brandanschlag in Lübeck Mord verjährt nicht
6
Proteste in Iran und Reza Pahlavi Im Auftrag Seiner Majestät