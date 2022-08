Emmanuel Macron in Algier : Versöhnliche Worte und Erdgas

Emmanuel Macron nutzte seinen Besuch in Algerien, um die seit dem Ende des Kolonialkriegs 1962 komplizierten Beziehungen zu glätten.

PARIS taz | Eine gemischte Kommission von Historikern aus Frankreich und Algerien soll Zugang zu den Archiven erhalten, um die Geschichte des Kolonialismus und des Kriegs (1954-1962) aufzuarbeiten, um so zur Versöhnung der beiden Völker beizutragen. Das ist vielleicht das nennenswerteste Ergebnis eines dreitägigen Besuchs des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Algerien, wo er von seinem Amtskollegen Abdelmadschid Tebboune betont freundlich empfangen worden ist.

Alles beim Treffen war dazu angetan, nach etlichen Verstimmungen der Vergangenheit den Eindruck einer freundschaftlichen Herzlichkeit zu vermitteln. Die „Erneuerung und Vertiefung einer auf die Zukunft ausgerichteten Partnerschaft“ war laut der französischen Präsidentschaft das erklärte Ziel des Besuchs. Macron setzt dabei nicht nur auf die offiziellen Kontakte, sondern vor allem auf die kulturelle, technologische und wirtschaftliche Kooperation. Wie sehr er dabei vor allem auf die Jugend setzt, sollte der Besuch eines legendären Rai-Musikstudios und einer Breakdance-Vorführung in Oran vor seiner Heimreise am Samstag verdeutlichen.

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien sind seit 1962, seit der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonie jenseits des Mittelmeers, immer gespannt geblieben. Der geringste Faux-pas von der einen oder anderen Seite reicht, um Verstimmungen auszulösen, die dann oft während mehreren Jahren das Klima zwischen den beiden Staaten vergiften, die trotz allem durch die Geschichte des Kolonialismus und des nationalen Befreiungskrieges, heute aber auch durch die Immigration verbunden sind.

Die große Gemeinschaft der in Frankreich lebenden und mehrheitlich integrierten Al­ge­rie­r*in­nen schafft indes neue bilaterale Konflikte: Weil die algerischen Behörden aber nur wenigen der von Frankreich abgeschobenen illegalen Einwanderern die nötigen Rückreisepapiere ausstellt, hat Paris (wie für Marokko und Tunesien auch) die Zahl der ausgestellten Visa mehr als halbiert, um so Druck zu machen. Macron versprach Erleichterungen, ohne sich aber auf Zahlen oder Quoten festzulegen.

Patriotisch gefärbte Empörung

Im letzten Oktober hatte Macron in einem Interview erklärt, das „politisch-militärische System“ in Algier lebe von einer „Rente der Erinnerung“, und etwas provokativ die Frage gestellt, ob vor der (sehr blutigen) Kolonisierung durch Frankreich 1830 Algerien überhaupt schon eine Nation gewesen sei. Damit löste er selbst bis in Oppositionskreise und in der für demokratische Rechte demonstrierenden Jugend (Hirak) patriotisch gefärbte Empörung aus. Ein wenig ähnlich wie früher Nicolas Sarkozy, der die „positiven Aspekte“ des Kolonialismus unterstreichen wollte.

Das ist soll nun passé, vergessen und vergeben sein: „Um sich versöhnen zu können, muss man sich zuerst streiten“, meinte Macron nun in Algier großmütig vor der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zur Besieglung ihrer Partnerschaft mit Tebboune. Denn der Besuch sollte ja nicht nur der Aufarbeitung der konfliktreichen Geschichte dienen, sondern auch der Zukunft im Dienst gemeinsamer kultureller, politischer und wirtschaftlichen Interessen. Macron träumt wie schon seine Vorgänger von einer umfassenden Partnerschaft der Staaten rund um das Mittelmeer.

Macron denkt aber zunächst an die Gegenwart, er kam diesbezüglich mit einer langen Liste von Wünschen. War womöglich das algerische Erdgas das Hauptanliegen? „N'importe quoi!“ („Quatsch!“), meinte dazu Macron mit scheinbarem Desinteresse. Frankreich beziehe ja nur etwa 8 Prozent seiner Gas-Importe aus Algerien.

Moskau seit jeher ein wichtiger Partner

Mit diplomatischer Vorsicht musste er auch andere Dossiers anpacken: Da Moskau seit jeher ein wichtiger Partner des Regimes von Algier ist, konnte die französische Diplomatie kaum erwarten, dass Algerien im Ukraine-Krieg klar Stellung gegen Putins Invasion beziehen würde. Immerhin hofft Macron, dass sein Besuch die Zusammenarbeit mit Algerien im Kampf gegen dschihadistische Terrormilizen in Mali, Libyen und Syrien verstärken konnte.