Überschwänglich lobte sich am Montag die Bremer Senatskanzlei für ihr Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Dabei werden einige Bremer Bür­ge­r:in­nen davon vor allem eins behalten: Wie sie stundenlang von der Polizei eingekesselt waren, einige von ihnen ohne etwas zu essen und zu trinken, ohne wärmende Decken und ohne Rechtsbeistand.

So berichtet es Laura Kalke, die eigentlich anders heißt, deren Namen die taz auf ihren Wunsch geändert hat. Von den Omas gegen Rechts erfuhr die 50-Jährige, dass am späten Samstagnachmittag die AfD zu einer Podiumsdiskussion im Zelt des Deutschen Bundestags am Weserstadion geladen hatte – sie ging spontan alleine hin, um dagegen zu protestieren.

„Wir haben so Sprechchöre gerufen, ‚Nie wieder Faschismus‘“, erzählt sie am Telefon, und dass sich viele Pas­san­t:in­nen spontan angeschlossen hätten. Protest gab es auch im Zelt. Auf mehreren Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie Menschen im Publikum laut klatschen. Nach Angaben der AfD habe dieser Protest eine halbe Stunde angedauert und die Diskussion damit größtenteils verhindert. Die Polizei, auch das ist auf den Videos zu sehen, greift nicht ein.

Eine Person, die bei dem Protest im Zelt dabei war, beschreibt die Menschen draußen so: „Das war ein bunter Trupp aus der Zivilgesellschaft, Menschen, die nicht wollen, dass die AfD auf einer Bühne sitzt und so tut, als sei sie eine normale Partei.“ Sie hat von drinnen auch beobachten können, wie die Polizei draußen eine Kette um die Protestierenden bildete.

 Als wir nach dem Ende der AfD-Veranstaltung gehen wollten, haben wir gemerkt, dass die Polizei uns eingekesselt hat Laura Kalke

„Als wir nach dem Ende der AfD-Veranstaltung gehen wollten, haben wir gemerkt, dass die Polizei uns eingekesselt hat“, erzählt Laura Kalke, die nach ihren Angaben das erste Mal in so einer Situation war. „Aber wir haben nicht erfahren, warum.“ Was sie wie viele andere nicht wusste: Vom 2. bis 4. Oktober galt in Bremen eine Allgemeinverfügung, die nicht angemeldete Versammlungen verboten hat. Die erste polizeiliche Maßnahme hätte allerdings die Aufforderung sein müssen, die Versammlung zu beenden. Nach Nichtbefolgen hätte sie sie auflösen können. Beides sei nicht geschehen, sagt Laura Kalke.

Nach etwa zweieinhalb Stunden sei ihnen mitgeteilt worden, dass jetzt ihre Personalien aufgenommen werden, 38 Personen habe sie gezählt. „Es hat aber noch einmal anderthalb Stunden gedauert, bis das los ging.“ Weil sie keinen Personalausweis dabei hatte, war sie eine der letzten, die gehen dufte, gegen 22.30 Uhr. Sie bekam einen mündlichen Platzverweis, der für den Rest der Nacht galt.

Frieren und stehen

„Mir war irgendwann sehr kalt“, sagt sie, „ich hatte nur T-Shirt und Rock an. Außerdem haben wir fast die ganze Zeit gestanden, weil der Boden zu kalt war, um sich hinzusetzen“. Auf Toilette hätten sie in Begleitung gehen dürfen, und die Polizei habe die Menschen weder mit Nahrung, Getränken oder Decken versorgt.

Nach zwei, drei Stunden, schätzt Laura Kalke, hätte die Polizei es Umstehenden erlaubt, ihnen Wasser in den Kessel zu reichen. „Irgendwann habe ich schon Angst bekommen und ich war erschöpft“, sagt sie. Am Telefon wirkt sie in erster Linie irritiert darüber, dass ihr so etwas passiert ist.

Ihre Darstellung bestätigen Nina Markovic und Martin von Borstel. Die beiden sind Rechts­an­wäl­t:in­nen und waren am 3. Oktober von 12 bis 22.30 Uhr im ehrenamtlichen Einsatz, um Menschen zu beraten und gegebenenfalls anwaltlich zu vertreten, die sich in Situationen wiederfinden wie Laura Kalke. Und davon, sagen die beiden am Telefon, habe es am Samstag einige gegeben – so viele, dass sie weitere Kol­le­g:in­nen um Verstärkung baten.

Die wiederum riefen ihrerseits um Hilfe: „Unsere Kollegin hat uns irgendwann gebeten zum Stadion zu kommen, weil der Ton dort immer rauer wurde“, sagt Nina Markovic. Gegen 20 Uhr seien sie dort angekommen. Was sie selbst so noch nicht erlebt habe: Dass ihnen die Polizei keinen Zugang zu den festgesetzten Menschen gewährte. „Wir duften nicht mit ihnen reden.“

Keine Erklärungen für Maßnahme

Auch sei ihnen weder ein polizeilicher Ansprechpartner genannt worden noch der Grund für die Maßnahme. „Das war wie ein Spiel – mal sollte der zuständig sein, dann doch jemand anderes.“ Diese Erfahrung machten die An­wäl­t:in­nen auch an anderen Orten, wo sie um Rechtsbeistand gebeten wurden, zum Beispiel in einem Fußgängertunnel an der Weser. Dort seien am Samstagnachmittag etwa 20 bis 30 Personen festgehalten worden.

Diese hätten nach drei Stunden Getränke, Nahrung und Rettungsdecken bekommen, schildert Nina Markovic. „Im Tunnel war es sehr kalt und man hatte von außen überhaupt keinen Einblick, was drinnen geschah.“ Auch hier hätten ihnen die Po­li­zis­t:in­nen nicht sagen können, auf welcher Rechtsgrundlage sie die Menschen festhalten.

 Das wirkte so, als stecke System dahinter. Hauptsache alle, die irgendwie stören könnten, so lange wie möglich festsetzen Martin von Borstel, Anwalt

Am Ende sei es offenbar bei allen auf eine Identitätsfestellung und einen Platzverweis hinausgelaufen – was Zweifel an der Rechtsmäßigkeit des stundenlangen Festhaltens schüre. „Wenn man drei bis fünf Stunden festgesetzt wird, ist das mehr als Personalien aufnehmen“, sagt Martin von Borstel. Sollten Betroffene klagen, müsste ein Gericht feststellen, ob es sich um einen rechtswidrigen Freiheitsentzug gehandelt hat. Der ist beispielsweise möglich zur Verhinderung von Straftaten – aber davon sei nie die Rede gewesen.

In einem weiteren Fall seien vier Personen rund anderthalb Stunden festgehalten worden mit der Begründung, sie hätten nicht weiter spezifizierte Sticker und Flyer dabei. Darunter habe sich eine trans Person befunden, die mehrfach von der Polizei gefragt worden sei, ob sie männliche oder weibliche Genitalien habe. Auch bei diesen vieren seien die Personalien fest gestellt worden, sie seien mit einem Platzverweis „entlassen“ worden. „Das wirkte so, als stecke System dahinter“, sagt Martin von Borstel, „hauptsache alle, die irgendwie stören könnten, so lange wie möglich festsetzen“.

Ein weiterer Anwalt hat im Gespräch mit der taz eine Klage angekündigt. Er vertritt eine Person, die zusammen mit drei weiteren Personen ebenfalls anderthalb Stunden ausharren musste – schon am Freitag. „Ich nehme an aufgrund ihres Aussehens“, sagt der Anwalt, irgendwie autonom. An dem Abends fand eine linke Demonstration gegen die Einheitsfeier statt.

Die Polizei konnte sich auf Nachfrage der taz nicht zu den Vorfällen äußern. Das sei erst möglich, sobald die vollständige Berichterstattung vorliege und die Auswertung abgeschlossen sei.