Ehemalige Landtagspräsidentin Bayerns : Barbara Stamm gestorben

42 Jahre lang saß Barbara Stamm im bayrischen Landtag, 2008 übernahm sie als erste Frau die Präsidentschaft des Parlaments. Nun ist die CSU-Politikerin gestorben.

BERLIN afp/dpa | Bayerns ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren in Würzburg, wie der bayerische Landtag unter Berufung auf Stamms Familienkreis mitteilte.

„Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich vom Tod von Barbara Stamm erfahren“, erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. „Sie war Bayerns soziales Gewissen, Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen.“

Stamm habe sich „immer für die Belange der Bürgerinnen und Bürger stark gemacht, ihr großes Herz gehörte den Familien und ganz besonders den Schwächsten in unserer Gesellschaft“, betonte der CSU-Chef.

Stamm gehörte dem Landesparlament 42 Jahre an. 2008 wurde sie als erste Frau zur Präsidentin des bayerischen Landtages gewählt. Bis Ende 2017 war Stamm zudem stellvertretende CSU-Vorsitzende. Geboren wurde sie im Oktober 1944 in Bad Mergentheim. Söder ordnete in Bayern für diesen Donnerstag sowie für den Tag der Beisetzung Stamms Trauerbeflaggung an.