piwik no script img

Digitale SouveränitätDie Niederlande haben Angst um ihre Daten

Ausgerechnet der Cloud-Anbieter, der für die digitale Identität verantwortlich ist, soll an einen US-Konzern gekauft werden. Die Besorgnis ist groß.

Frau mit Smartphone an einem Kanal in Amsterdam.
Ist meine digitale Identität noch sicher? Foto: Joanna Pantigoso/Cavan Images/imago

Von

Tobias Müller

Bei den niederländischen Behörden sollen die Bür­ge­r:in­nen des Landes sich sicher einloggen können. Das verspricht ihnen ihre Regierung. Denn mit ihrer digitalen Identität, kurz DigiD, können die Menschen zwischen Groningen und Maastricht Angelegenheiten mit Finanzamt, Rentenfonds oder Versicherungen regeln, ebenso bei Bildungs- oder medizinischen Einstellungen. Die Nie­der­län­de­r:in­nen tun dies reichlich, denn obwohl ein DigiD-Zugang nicht obligatorisch ist, kommt man im Alltag kaum noch darum herum. Im Jahr 2023 sorgten knapp 17 Millionen Bür­ge­r:in­nen für gut 480 Millionen Log-ins. „Ihre persönlichen Daten“, versichert die Regierung, „sind dabei gut geschützt.“

Genau darum gibt es derzeit jedoch große Sorgen: Der in Amsterdam ansässige Cloud-Anbieter Solvinity, der spezialisiert auf staatliche Kunden ist, darunter eben auch DigiD, gab im November bekannt, die Aktionäre hätten einer Übernahme durch Kyndryl Netherlands zugestimmt. Der hiesige Zweig des New Yorker IT-Infrastruktur-Giganten Kyndryl entstand im Jahr 2021 aus einer Abspaltung vom US-Techkonzern IBM.

Nun prüft das Investitions-Prüfungsamt BTI rechtliche Bedenken gegen diese Pläne, wie eine Nachfrage der taz ergab. Bei dem Amt, das dem Wirtschaftsministerium unterstellt ist, müssen Investitionen, die potenzielle Risiken für die nationale und ökonomische Sicherheit darstellen, gemeldet werden. Eine entsprechende Meldung ist zum Sovinity-Deal eingegangen, wie ein BTI-Sprecher bestätigte. Wer sie gemacht hat, wollte er nicht sagen, weil man allgemein keine Informationen zu laufenden Prozeduren gebe. Die Länge der Prüfverfahren variiere von Fall zu Fall, so der Sprecher.

In den Niederlanden schrillen seit der Bekanntgabe der Übernahmepläne die Alarmglocken. Das Gefälle im Datenschutz-Standard zwischen der EU und den USA, wo Behörden weitreichende Zugriffsmöglichkeiten haben, bereitet dem Parlament in Den Haag schon länger Sorgen. Entsprechend ist die Forderung nach weniger Abhängigkeit von US-Techkonzernen keineswegs neu. Die Erfahrungen seit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus haben sie aber um einiges dringlicher gemacht. Vor diesem Hintergrund scheint der Fall Solvinity alle Befürchtungen zu bestätigen.

Abgeordnete warnen vor dem Deal

Stellvertretend für viele fragt sich Chris Stoffer, Fraktionsvorsitzender der rechten calvinistischen Partei SGP, was künftig mit den Daten der Bevölkerung geschieht: „Können wir demnächst noch auf sichere Art unsere Steuererklärung ausfüllen?“ Barbara Kathmann vom linken Wahlbündnis GroenLinks-PvdA stellte bereits Anfragen dazu. Sie befürchtet, digitale Dienstleistungen an Bür­ge­r:in­nen könnten zum geopolitischen Spielball werden: „Wenn die niederländische Regierung etwas tut, was Trump nicht gefällt, kann er per Knopfdruck kurz mal unsere Regierung ausschalten. Das ist wirklich eine große Gefahr“, so die Abgeordnete.

Eine Parlamentsmehrheit fordert von der bald neu antretenden Regierung unter Rob Jetten, alles zu tun, um die Übernahme zu verhindern. Nach einem technischen Briefing der Kommission für Digitale Angelegenheiten gestand Silvio Erkens von der liberal-rechten VVD, seine Sorgen seien „eher größer als kleiner“ geworden. Das Fazit: An der grundsätzlichen Konstellation, dass für Solvinity als Kyndrl-Tochtergesellschaft die US-Gesetzeslage gilt, ist nicht zu rütteln.

„Sehr viele unserer digitalen Systeme wurden in einer anderen geopolitischen Epoche entwickelt“, zitiert die Tageszeitung Volkskrant Art de Blaauw, der im Innenministerium die landesweite Digitalisierungspolitik verantwortet. Diese Erkenntnis erinnert an den Streit um den niederländischen Chip-Produzenten Nexperia, der inzwischen in Besitz des chinesischen Unternehmens Wingtech ist. Das Wirtschaftsministerium in Den Haag hatte Nexperia im Oktober unter Kuratele gestellt, um die Verfügbarkeit von Chips in Europa zu sichern und zu verhindern, dass essenzielles Know-How nach China abfließt und niederländische Chips weiterhin in russischen Waffensystemen landen.

Der Streit um Nexperia hat den niederländischen Diskurs erheblich sensibilisiert. Auch darum sorgt der Fall Solvinity seit zwei Monaten für Schlagzeilen. Das Bedrohungspotential wird dabei vielfach an der Person Trumps festgemacht. Mehrere Medien entwarfen ein Szenario, in dem der Präsident höchstselbst in Daten niederländischer Bür­ge­r:in­nen herumschnüffelt. Dabei ist das Risiko viel struktureller: Zur Kundschaft Solvinitys gehören das Innenministerium, das Justizministerium, die niederländische Polizei, die staatliche Inkasso-Behörde für Bußgelder sowie die Kommune Amsterdam, die damit just ihre Abhängigkeit von Microsoft reduzieren wollte.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Donald Trump #Niederlande #Cloud #Digitale Souveränität #Datenschutz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann macht ein schmollendes Gesicht
Trump beim Weltwirtschaftsforum Und morgen die ganze Welt?
Kommentar von Barbara Junge

Donald Trumps Auftritt in Davos war die Nachhilfestunde eines Wahnsinnigen. Wer ihm noch entgegenkommen wollte, sollte nun eines Besseren belehrt sein.

Eine kleine US-Flagge und eine kleine Deutschland Flagge sind an einem Autodach angebracht
Deutschland und die USA Eine ziemlich toxische Beziehung

Deutschlands Wirtschaft hängt vor allem an den USA. Wege aus der Abhängigkeitsspirale sind mühsam, aber nicht unmöglich.

Von Simon Poelchau
Das Logo der Firma Nexperia hinter Herbstlaub
Kurzarbeit bei Bosch Chipkrieg um niederländisch-chinesischen Konzern eskaliert

Der Konflikt um den Chiphersteller Nexperia weitet sich international aus: Kurzarbeit bei Bosch, Automobilkonzerne fahnden nach Halbleiter-Ersatz.

Von Tobias Müller
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
3
Partys im Außenlager Buchenwald Dieser Prinz vermietet ein KZ an rechte Rocker
4
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
5
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
6
Standortteilen im Handy Ich will wissen, wo du bist!