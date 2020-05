Die taz hat einen Chor – seit 25 Jahren: „Es ist ein bisschen wie ein Tanz“

Kristina Jean Hays, geboren in Indiana/USA, aufgewachsen in Kentucky und im Bayerischen Wald, der Heimat ihrer Mutter. Leitet den taz-Chor seit 2013. An der San Francisco State University und an der Universität Mozarteum Salzburg absolvierte sie eine Gesangsausbildung zur Mezzosopranistin. Als freischaffende Sängerin trat sie in zahlreichen Opern- und Konzertproduktionen auf, u. a. in der Neuköllner Oper, als Ensemblemitglied der Hauptstadtoper Berlin oder in der kammermusikalischen Volksoper „Jedermann“ für das Musikfestival Oper Oder-Spree im brandenburgischen Klosterhof Neuzelle. Hays ist Stimmbildnerin für Chöre und gibt Gesangsunterricht. Neben dem taz-Chor leitet sie auch die schwul-lesbischen QuerChorallen.

Jérôme Queron, geboren in Paris; seit Januar 2017 Chorleiter des taz-Chores. An der San Francisco State University absolvierte er ein Masterstudium in Kammermusik und Liedbegleitung. Es folgten einige Jahre u. a. als Hauptbegleiter des Universitätschors der San Francisco State University. 2012 verließ er die USA und arbeitete in Paris als musikalischer Leiter, Pianist und Darsteller am Théâtre National de l’Odéon für das Theaterprojekt „Romeo et Juliette“, mit dem er acht Monate durch Europa tourte. Lebt seit 2013 in Berlin, zunächst als selbstständiger Tenor, Darsteller, Pianist und Korrepetitor u. a. mit dem Opernsommer Chorin, der Neuköllner Oper und dem Philharmonischen Chor der HU. Neben dem taz-Chor dirigiert er den Berliner Kammerchor enCHORe. (aw)