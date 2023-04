Die Wochenvorschau für Berlin : Ei, Ei, Ei – und Spargel

Koalitionsvertrag und viel Kultur: Diese Woche hält mehr bereit als die meisten anderen Ferienwochen. Und dann ist da ja noch Ostern.

BERLIN taz | Ei-ne lange Woche liegt vor uns – bis zur nächsten Wochenvorschau dauert es acht Tage – und dazu eine der schöneren Wochen des Jahres. Schließlich ist bald Ostern, für manche das höchste Fest des Jahres; es gilt, (Schoko-)Hasen zu entdecken, und letztlich ist diese Woche auch der finale Beginn des Frühlings: Viele Kneipen und Biergärten stellen spätestens jetzt die ersten Stühle vor die Tür, selbst die verschlafenste Eisdiele öffnet, für zahlreiche Attraktionen draußen wie Kletterparks beginnt die Saison, in Beelitz wird am Donnerstag offiziell die Spargelsaison eröffnet, manchmal spielt sogar das Wetter mit – und nicht zuletzt sind Ferien für die Schulkinder und Lehrer*innen.

Ei-gentlich also eine perfekte Woche – wäre da nicht der Montag. Da wird sich herausstellen, welche Eier die Ver­hand­le­r*in­nen von SPD und CDU in den vergangenen drei Wochen ausgebrütet haben und uns jetzt ins Nest legen. Einige Inhalte des Koalitionsvertrags, der an diesem Montagvormittag vorgestellt wird, sind längst bekannt.

Aber oft sind es ja die Details, die die mitunter blumigen Ankündigungen wie ein „nachhaltiges Maßnahmenpaket“ ins richtige Licht rücken. Überzeugen muss die SPD mit der Vorlage dann zuerst mal ihre Basis: In einer Urabstimmung dürfen die Mitglieder erklären, ob sie für die Koalition mit der CDU sind. Zuletzt zeigten sich viele Kreisverbände kritisch bis ablehnend – ganz unabhängig davon, was in dem Papier steht.

Ei-frige Kul­tur­gän­ge­r*in­nen haben diese Woche zudem die ganz große Auswahl vor allem an neuen Ausstellungen. Bereits seit Samstag läuft die großformatige Sonderschau „Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin“ in der Neuen Nationalgalerie. Sie zeigt erstmals in Gänze die langfristige Dauerleihgabe der Gerhard Richter Kunststiftung.

Das Museum für Kommunikation präsentiert einen neuen Museumsroboter der „vierten Generation“ – ein Angebot vor allem für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Im Neuen Museum wiederum eröffnet die Ausstellung „Corinthium Aes. Das Geheimnis des schwarzen Kupfers“. Am Freitag dann starten die Osterfestspiele auf Schloss Rheinsberg.

Der Ostermarsch kommt wie das Amen in der Kirche

Ei-ne recht vielfältige Woche also. Womit wir auch schon bei Ostern wären und den Ostermärschen, die in diesen krisen- und kriegerischen Zeiten nicht fehlen dürfen. In Berlin startet er am Samstag im Wedding; auch in vielen Brandenburger Städten gehen Menschen für den Frieden auf die Straße.